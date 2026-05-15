Hospitalizado un trabajador tras sufrir una caída desde 3 metros de altura en una obra en Polán

Archivo - Hospital Universitario de Toledo. - EUROPA PRESS/REY SOTOLONGO - Archivo

TOLEDO 15 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de de 49 años ha sido hospitalizado este viernes tras sufrir una caída desde 3 metros de altura mientras trabajaba en la obra de construcción de una vivienda unifamiliar en Polán, Toledo.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el accidente ha tenido lugar sobre las 16.27 horas, cuando el hombre se ha precipitado mientras trabajaba en el encofrado del chalet situado en la calle Hierro de la localidad toledana.

Tras ser asistido por un equipo médico de urgencias, ha sido preciso su traslado en una UVI móvil al Hospital Universitario de Toledo.

También han acudido al aviso agentes de la Guardia Civil.