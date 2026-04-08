La III Carrera Solidaria Ruta 091 atravesará Toledo el 19 de abril en apoyo a las personas con autismo y su asociación - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

TOLEDO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La III Carrera Solidaria Ruta 091 organizada por la Policía Nacional de Toledo tendrá lugar el 19 de abril en apoyo a la Asociación Para el Autismo de Toledo (APAT) y tendrá una distancia de 5 kilómetros para adultos, así como una marcha de 3 kilómetros accesible para todas las edades. Ambas categorías tendrán salida desde la Calle Marqués de Mendogorría y la llegada será en el interior de la Plaza de Toros de la capital regional.

La presentación del evento, que ha tenido lugar este miércoles en Toledo, ha estado a cargo del delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido; el jefe superior de Policía de Castilla-La Mancha, Francisco Herrero, además de la presidenta de APAT, Sagrario Domínguez.

Sabrido ha puesto en valor "la muestra de solidaridad" que representa la Ruta 091, una iniciativa que nació en Ciudad Real en 2017 y que con su "éxito" de participación y de voluntariedad por parte de los funcionarios policiales, ha logrado extenderse hasta alcanzar este año 48 carreras en toda España.

A su vez, el delegado del Gobierno ha manifestado su "reconocimiento" y "agradecimiento" a todas las organizaciones del tercer sector, en referencia al objetivo de la carrera toledana de ayudar a APAT, asegurando que las asociaciones son "un motor imprescindible para hacer que la sociedad sea más sensible y tenga más conciencia de la realidad".

De su lado, la presidenta de APAT ha destacado el compromiso de su entidad en la lucha "por la mejora de la calidad de vida de las personas con autismo", pidiendo a las administraciones más recursos específicos para este colectivo. "En 2007 no existía nada específico en Toledo para ayudar a las personas con autismo, ni en ámbito educativo, ni sanitario, ni comunitario", ha recordado Domínguez.

UNA CONDICIÓN CRÓNICA

El autismo se trata de una condición vital crónica que acompaña a las personas en toda su trayectoria vital, por ello, "precisa de apoyo en todos los retos que cada persona afronta en la edad, tanto empezando con el diagnóstico, en la etapa infantil, la etapa escolar --muy importante--, la juventud, la transición a la vida adulta y al final llega la madurez y la vejez", ha indicado la presidenta.

A lo largo de su recorrido vital, APAT presta sus servicios durante la etapa infantil, juvenil, jóvenes en la transición a la vida adulta, sumando entre sus retos y propósitos "abordar en el medio plazo proyectos de vida adulta, de autonomía y vida independiente", ha aseverado Domínguez.

Para cumplir con este propósito, la Asociación cuenta con un equipo multidisciplinar de 18 profesionales y proporciona apoyos en la comunicación, en la autonomía personal, psicomotricidad, apoyo educativo especializado, con terapia ocupacional adaptada a cada persona con autismo, psicología, acompañamiento específico, así como en preparación laboral y prelaboral.

El pasado año APAT reunió 8.000 euros gracias a la Carrera Solidaria Ruta 091 de Toledo. En esta ocasión, se estima que la contribución será mayor, esperando superar la cifra con 1.000 dorsales para la carrera y 700 para la marcha. En este sentido, la presidenta ha informado de que la iniciativa cuenta también con un "dorsal 0", para que quien quiera participar y no pueda acudir colabore a través de esa inscripción.

RECORRIDO E INSCRIPCIÓN

El jefe superior de Policía de Castilla-La Mancha ha descrito cómo será el recorrido e inscripción de la carrera y la marcha, indicando que el itinerario de la primera saldrá desde la calle Marqués de Mendogorría, atravesando la Avenida del General Villalba; Avenida de Europa; Avenida de Portugal; Avenida Barber; Avenida de la Reconquista; Paseo Merchán; Calle Duque de Lerma y la calle Huérfanos Cristinos, hasta llegar al interior de la Plaza de Toros.

El itinerario de la marcha será similar, empezando igualmente desde la calle Marqués de Mendogorría y siguiendo por la Avenida del General Villalba. Después, atravesará el interior del Parque de las Tres Cultura y cruzará por el Paseo Ilia Topuria. Por último, la marcha concluirá tras recorrer la calle Cuesta de San Lorenzo y la calle Huérfanos Cristinos hasta llegar al interior de la plaza.

En cuanto a la inscripción, esta se puede realizar en la web oficial www.ruta091.es, con plazo hasta el martes 14 de abril a las 14.00 horas. La recogida de dorsales tendrá lugar dentro de la Comisaría Provincial de Toledo, en la zona del vestíbulo, los días 17 y 18 de abril, ya que no se entregarán dorsales el día de la carrera.

El coste para la carrera es de 12 euros, pudiendo participar desde los 14 años, mientras que la inscripción a la marcha tiene un costo de 10 euros.