El incendio de La Mierla "compromete gravemente" la riqueza ecológica y ornitológica de la Sierra Norte, según SEO

El fuego de La Mierla. Imagen de archivo. - INFOCAM

GUADALAJARA, 30 Jul. (EUROPA PRESs) -

SEO/BirdLife ha alertado de que el incendio forestal iniciado el pasado 16 de julio en el término municipal de La Mierla (Guadalajara) tiene "una magnitud sin precedentes que compromete gravemente la riqueza ecológica y ornitológica de la comarca", pues ha arrasado cerca de 33.000 hectáreas, el 95% de ellas dentro de la superficie del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara.

En nota dep rensa, la organización ha indicado que, aunque aún se carece de información detallada del impacto concreto del fuego sobre los lugares de nidificación y campeo de estas aves, la afección se proyecta especialmente crítica sobre el Área Importante para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad (IBA ES077, Sierra de Ayllón), un espacio clave que alberga poblaciones de aves de elevado valor ecológico.

Atendiendo a la información de esta IBA, entre las especies amenazadas con mayor riesgo de impacto destacan grandes rapaces como el buitre negro, el águila real, el águila perdicera, el halcón peregrino, el buitre leonado o el alimoche común.

Al coincidir con el tramo final de la época reproductora, muchas de estas especies --junto a otras rapaces de ámbitos forestales como el abejero europeo, el águila calzada, la culebrera europea, el milano real, el milano negro, el azor común o el gavilán común-- podrían haber contado con pollos aún vulnerables en sus nidos.

Otras especies de aves ligadas al bosque y al matorral del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara que también podrían ver mermada su población son la alondra totovía, el alcaudón dorsirrojo, el roquero rojo, la collalba negra, el trepador azul, el carbonero garrapinos, el pico picapinos y el arrendajo euroasiático.

Asimismo, se ven expuestas la paloma torcaz, la perdiz roja y la chocha perdiz; esta última, de haberse visto afectada, supondría el menoscabo de una de las poblaciones reproductoras más meridionales de la especie.

SEO/BirdLife subraya que el impacto real sobre cada especie dependerá de múltiples factores estructurales, entre los que se encuentran la intensidad del fuego, la existencia de 'islas' no quemadas dentro del perímetro y la distancia a la que los ejemplares adultos se hayan visto forzados a desplazarse.

Con todo ello, la organización insiste en que las consecuencias exactas sobre la viabilidad de sus poblaciones no podrán determinarse con precisión hasta que se realicen los correspondientes censos de campo.

FOCO EN EL ORIGEN Y AUMENTO DEL RIESGO POR EL CAMBIO CLIMÁTICO

SEO/BirdLife también hace un llamamiento a no invisibilizar el factor humano en las causas que motivan la aparición de incendios forestales en España, ya que un tercio tienen su origen en negligencias e imprudencias graves y más de la mitad son fuegos intencionados, como ya identificó la organización en su estudio sobre el origen y las motivaciones de la criminalidad ambiental. El porcentaje de incendios por causas naturales es muy pequeño, en torno al 5% de media, precisa.

"Además, las circunstancias climáticas actuales favorecen la agresividad de los incendios: la regla del 30-30-30. Esto quiero decir, que las altas temperaturas (más de 30º), la sequedad ambiental resultante de estas y de las escasas precipitaciones (menos de 30% de humedad ambiental) y los vientos extremos (a partir de 30 km/h empiezan a ser problemáticos) hacen que los incendios sean más difíciles de controlar, por lo que la prevención y extinción ha de adaptarse de manera urgente al escenario actual de cambio climático".

En este sentido, la organización recuerda que cuando la Aemet identifica un riesgo alto o muy alto de incendio y las administraciones públicas fijan restricciones de uso o la prohibición de maquinaria, son una responsabilidad que hay que cumplir para proteger y conservar el patrimonio natural de todos.