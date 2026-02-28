El incendio en una vivienda de Puertollano deja dos afectados por inhalación de humo

Archivo - Hospital de Puertollano - JCCM - Archivo

CIUDAD REAL 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos personas, una mujer d 52 años y un varón de 55, han resultado afectados por inhalación de humo tras el incendio declarado esta medianoche en la localidad ciudadrealeña de Puertollano.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el siniestro tuvo lugar pasadas las 00.00 de este sábado, en una vivienda situada en la calle Arcipreste de Hita.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes de la Policía Nacional y Local, bomberos y una UVI, que trasladó a los afectados al hospital de la ciudad minera.