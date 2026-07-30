La Inspección de Trabajo sanciona a Bolt en Toledo por obstruir la labor inspectora, según CCOO

Archivo - Coches de Bolt. - Europa Press - Archivo

TOLEDO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha asegurado que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha levantado acta de infracción grave y sancionado a la empresa Bolt en Toledo por obstrucción a la labor inspectora.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Toledo presentó en noviembre del año pasado una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por las precarias condiciones laborales y la explotación que sufren los trabajadores de Bolt, que opera en la capital regional desde hace casi un año, con la concesión de más de una treintena de licencias a la mercantil Colorado Steel SL, según ha informado el sindicato en nota de prensa.

"Jornadas laborales de hasta 14 horas diarias, tener que costear las reparaciones de los vehículos en caso de accidente, estrés y ansiedad por la presión de tener que alcanzar los objetivos de facturación para evitar ser despedido. Este es el día a día de quienes trabajan en Bolt en Toledo", explica Carmen Trujillo, responsable del Sector Carretera y Logística en FSC CCOO en Castilla-La Mancha.

El sindicato denuncia que la empresa actuó con un "absoluto desprecio" hacia las instituciones y hacia las normas que protegen a las personas trabajadoras.

En este sentido, critican que "pese a estar formalmente requerida, no se presentó en las oficinas de la Inspección de Trabajo y, en su lugar, envió por correo electrónico solo una parte de la documentación solicitada, sin dar explicación alguna".

Con ello, "impidió la práctica de las actuaciones inspectoras en los términos previstos e imposibilitó la realización de las comprobaciones necesarias para el completo esclarecimiento de los hechos objeto de investigación", apuntan desde CCOO.

Pese a esta sanción, la situación laboral "sigue igual" y la empresa Bolt "sigue sometiendo a las personas trabajadoras a unas condiciones laborales de explotación, precariedad y presión constante", denuncia el sindicato.

Por ello, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO pide al Ayuntamiento de Toledo, que ha sancionado a esta empresa en varias ocasiones, y a la Junta de Castilla-La Mancha que intervengan para resolver esta situación. "No puede ser que a las empresas les salga barato incumplir la normativa laboral, es absolutamente intolerable la situación a la que se ven sometidos día a día los trabajadores de Bolt. CCOO seguiremos peleando para que estas personas trabajadoras tengan unas condiciones laborales dignas y para que se respeten sus derechos", ha concluido Trujillo.