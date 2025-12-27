Registrado un terremoto de magnitud 3,1 con epicentro en Yebra (Guadalajara)

Mapa del terremoto registrado con epicentro en Yebra (Guadalajara).
Actualizado: sábado, 27 diciembre 2025 12:45
GUADALAJARA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La localidad guadalajareña de Yebra ha sido este sábado epicentro de un terremoto de magnitud 3,1, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional.

El IGN indica que el seísmo ha tenido lugar a las 9.24 horas de este sábado y que se ha originado a un kilómetro de profundidad.

El terremoto se ha sentido también, según el Instituto Geográfico Nacional, en otras localidades guadalajareñas como Almoguera, Almonacid de Zorita, Pastrana o Albalate de Zorita.

