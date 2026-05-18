Investigan a una mujer como presunta autora de delitos maltrato animal y lesiones graves en Galápagos

Guardia Civil en El Casar. - GUARDIA CIVIL

GUADALAJARA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de El Casar (Guadalajara) ha investigado a una mujer, de 40 años, como presunta autora de un delito grave de lesiones y por un delito de maltrato animal, por mantener tres perros de raza potencialmente peligrosa sin la debida custodia y vigilancia. Como consecuencia del ataque de estos animales, una mujer y su perro sufrieron heridas graves.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 4 de mayo en la urbanización 'Montelar' de Galápagos, cuando los perros de la investigada, considerados como de raza potencialmente peligrosa, se escaparon de la vivienda donde se encontraban, y atacaron a una persona y a su perro que paseaban por la urbanización, ocasionándoles heridas de carácter grave, por las que tuvieron que ser intervenidos quirúrgicamente en dos ocasiones. La rápida intervención de una vecina fue decisiva para evitar consecuencias aún más graves.

Desde la Guardia Civil se recuerda que para la tenencia de perros de razas clasificadas como potencialmente peligrosas, se requiere la previa obtención de una licencia administrativa que es otorgada por el municipio de residencia del solicitante, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Para ello, deberán cumplir una serie de requisitos, como ser mayor de edad y no estar incapacitado para proporcionar los cuidados necesarios al animal; no haber sido condenado por los delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad o la integridad moral, la libertad sexual y la salud pública, de asociación con banda armada o de narcotráfico, la ausencia de infracciones en materia de tenencia de animales peligrosos, presentar un certificado de aptitud psicológica y haber formalizado un seguro de responsabilidad por daños a terceros.