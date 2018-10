IU-CLM critica a los partidos que apoyan "solo un día concreto" al colectivo LGTBI

Publicado 30/06/2018 18:54:07 CET

La responsable de Solidaridad Internacional de Izquierda Unida Castilla-La Mancha, Patricia Ballesteros, ha criticado este sábado a las formaciones políticas que apoyan "solo un día concreto" al colectivo LGTBI, en referencia al "apoyo" que muchos dirigentes de forma exclusiva han verbalizado cuando llega el 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBI.

Ballesteros ha realizado estas manifestaciones durante la rueda de prensa que ha ofrecido en la tarde de este sábado, junto al coordinador regional de IU, Juan Ramón Crespo, en Toledo, donde se ha celebrado la Coordinadora Regional, máximo órgano dirección de la federación de izquierdas.

De su lado Crespo, que ha indicado que en la mañana de este sábado han asistido en Madrid a la Coordinadora Federal, ha explicado que en el encuentro vespertino de este sábado en la capital regional analizarán el cambio de Gobierno nacional. "El cambio de políticos se tiene que reflejar con cambios de políticas", ha reclamado.

Y es que el líder de la federación de izquierdas ha afirmado que en Castilla-La Mancha dichos cambios pasan por terminar, aunque "no de manera inmediata", con el trasvase Tajo-Segura. A su modo de ver, también es imprescindible que el Ejecutivo central no ejecute el último "tritrasvase" aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy, al no garantizarse un caudal mínimo para los embalses de cabecera.

Finalizar con el Almacén Temporal Centralizado que se edifica en Villar de Cañas y una mayor inversión y mejora de la red ferroviaria convencional a su paso por la región, son otras cuestiones que desde IU han reclamado al nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Por último, y de cara a las elecciones del próximo año, el coordinador regional de IU ha dicho que trabajarán en la elaboración de las candidaturas municipales y que aunque elaborarán con Podemos y Equo --formaciones con las que confluirán a las municipales-- un programa común, la federación de izquierdas redactará uno propio para desarrollar en aquellas instituciones en las que gobiernen.