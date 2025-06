IU Toledo ve un "puedo y no quiero" en la gestión del equipo de Gobierno, dedicado a gestionar "proyectos de alquitrán"

TOLEDO 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Podemos en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, ha hecho balance este miércoles sobre la primera mitad de legislatura, calificándola de un "puedo y no quiero" porque, según ha destacado, desde el equipo de Gobierno del Ayuntamiento, formado por PP y Vox, no se ha querido hacer "muchas de las cosas que mejorarían la vida tanto de la clase trabajadora como de los vecinos de la ciudad".

En este sentido, Fernández ha criticado al Consistorio toledano por gestionar "un sinfín de proyectos de alquitrán y ladrillo", cuando desde su Grupo Municipal se planteaban diferentes propuestas como un servicio de ayuda de comida a domicilio para los ciudadanos que lo necesiten o la creación de un Consejo Municipal de Salud Mental.

Dentro de sus propuestas, el portavoz de IU ha explicado que se incluía tener una zona tensionada de vivienda, que les hubiese permitido acceder a los beneficios de la Ley de Vivienda del año 2023, que garantizaría acceder a la vivienda "invirtiendo el 30 por ciento de los ingresos de las unidades familiares, que es lo que marca la ley".

Sobre esta ley, Fernández ha asegurado "que les hubiese permitido recargar el IBI en viviendas vacías", especificando que son las que "no consumen agua o luz".

"Un puedo y no quiero que nos hubiese permitido vigilar los contratos de servicios públicos que, hoy, están vigilando las propias empresas que los están gestionando", ha indicado, poniendo de ejemplo que la empresa que gestiona la limpieza viaria y recogida de basuras es la misma que gestiona la fiscalización de ese contrato.

Por otro lado, otra de las propuestas de IU-Podemos se basaba en tener una ciudad con políticas de peatones por encima del vehículo privado.

En este sentido, Fernández ha recordado que, este miércoles, se está debatiendo en Toledo la construcción de un puente que conecte el Polígono con Azucaica, asegurando que este plan solo pone el foco en "el vehículo privado antes que en el peatón y antes que en la movilidad sostenible".

"No han querido tener una ciudad caminable, no quieren tener una ciudad que cumpla a rajatabla la ley de bienestar animal, no quieren tener un casco histórico sin cables en las calles, no lo han querido", ha remarcado el edil.

Respecto a la Ley de Memoria Democrática, Fernández ha destacado que es "tan de obligado cumplimiento como otras", señalando que no se ha invertido ni un céntimo para cumplirla en la ciudad de Toledo. Así, ha explicado que en el cementerio, competencia del Ayuntamiento, "hay tres patios con represaliados franquistas enterrados sin la dignidad de vida".

Otro aspecto que ha mencionado el portavoz de IU ha sido el impuesto de basuras, para el cual ha propuesto invertir en contenedores inteligentes que permiten saber cuánto produce cada uno, para que se cobren las tasas "en función de la realidad", añadiendo que "en vez de usar los fondos europeos para atender a un modelo de sociedad donde se reutilice, se recicle y se recupere, y por lo tanto tendamos hacia un modelo sostenible dentro de Toledo, preferimos seguir invirtiendo en el arreglo de la TO-21".

BALANCE NEGATIVO

Además, Fernández ha expresado que a pesar de que en esta legislatura vayan a llegar 60 millones de euros, solamente se van a utilizar para cambiar la fisonomía, la estética y la física de la ciudad pero nunca para preparar una ciudad para el futuro. Por tanto, ha añadido que "es un balance negativo en el que volvemos a centrar la política social, la política económica en el desarrollo del turismo".

El concejal ha señalado que, por el equipo de Gobierno toledano, "solo vamos a hacer nuevos hoteles, sólo vamos a hacer centros gastronómicos, sólo vamos a hacer obras de infraestructura pensadas en el visitante eventual de la ciudad de Toledo y no en el vecino que se quiera quedar a vivir en el casco histórico".

También ha calificado esta primera mitad de legislatura como "decepcionante", ya que el Consistorio "ha tenido en su mano cambiar el rumbo de la ciudad y no ha querido, lastrado por políticas que son eminentemente de derechas y liberales, por eso, hoy los servicios públicos siguen estando privatizados".

"La mayoría, todos los servicios públicos del Ayuntamiento de Toledo están en manos de empresas privadas, eso hace que gastemos la mitad del presupuesto en empresas privadas", ha comentado, incidiendo en que estas empresas están presentes "en todo", como "el agua, la basura, la limpieza, los autobuses, el servicio de ayuda a domicilio, la fontanería de las fuentes de los parques o el riego de los árboles de la ciudad de Toledo".

CIUDAD EUROPEA DEL DEPORTE

Sobre Toledo como Ciudad Europea del Deporte, el portavoz ha explicado que la serpiente multicolor que presentó el concejal de Deportes, Rubén Lozano, con todas las actividades programadas para este año, en su totalidad eran las mismas que las del año 2024, a excepción de algún evento.

Por ello, la sensación que ha dicho tener es la de que "el personal del Patronato Deportivo Municipal no ha crecido y, por tanto, "no está capacitado o no debería estar capacitado para hacer más actividades con el mismo personal que había en el año 2024".

"Si la Ciudad Europea del Deporte va a consistir en traer actividades financiadas por empresas para que se pueda deducir fiscalmente la actividad, eso no es una Ciudad Europea del Deporte, eso es una gestoría", ha subrayado, a preguntas de los medios.

Finalmente, Fernández ha expresado que continuarán con una línea de propuestas políticas municipales que garanticen una mejora de la calidad de vida y de las condiciones materiales de vida de los toledanos.