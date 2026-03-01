La IV edición de la Marcha Hermanos Herrada abre inscripciones este domingo

Participantes en la Marcha Hermanos Herrada. - MARCHA HERMANOS HERRADA

CUENCA, 1 Mar. (EUROPA PRESs) -

Los aficionados al ciclismo pueden asegurar su presencia en la IV edición de la Marcha Hermanos Herrada desde este domingo. Esta prueba ciclodeportiva, organizada por los ciclistas profesionales Jesús y José Herrada, se celebrará el próximo 3 de octubre en Cuenca.

Las inscripciones se pueden tramitar de forma exclusiva a través de la página web oficial del evento. Para garantizar la seguridad en ruta y la máxima calidad organizativa, se ha fijado un límite de 1.000 participantes.

Como incentivo, la organización ha habilitado una tarifa reducida hasta el 30 de abril, o completar los primeros 200 registros. El precio será de 40 euros para ciclistas federados y de 52 euros para los no federados, sumando en todos los casos un euro en concepto de gastos de gestión.

Todos los inscritos hasta el 1 de septiembre recibirán una completa bolsa del corredor y un maillot conmemorativo exclusivo cuyo diseño se desvelará próximamente. La jornada finalizará con sorteos y la entrega de reconocimientos, donde se premiará tanto a los tres ciclistas más rápidos del sector cronometrado como al club ciclista que acuda con el mayor número de inscritos, fomentando así el espíritu de equipo que caracteriza a este deporte.

SALIDA Y META EN CUENCA

El evento contará con un espectacular recorrido con salida y meta en la ciudad de Cuenca. Los participantes se enfrentarán a 120 kilómetros y más de 1.900 metros de desnivel positivo, atravesando algunos de los parajes más emblemáticos de la provincia.

Según informan los organizadores, el recorrido contará con tres puertos. El primer escollo será el Alto del Lugar, una subida de 11 kilómetros con una pendiente media del 3 %. Posteriormente, se encarará el Alto Peña del Acebo, de 8 kilómetros al 4,1 %. El desafío culminará en el Alto de Ciudad Encantada, una ascensión de 9 kilómetros al 4,5 % de media que, además, marcará el exigente final del tramo cronometrado de la prueba.

Tanto Jesús como José Herrada participarán activamente en la marcha que se marca como objetivo superar el número de inscritos en 2025. El ciclista del Burgos Burpellet BH, Jesús Herrada, anima a todos los amantes de la bicicleta a sumarse al reto: "Poder rodar por las carreteras en las que hemos entrenado toda nuestra vida, junto a aficionados de toda España es un auténtico privilegio".

Por su parte, el exciclista del Team Cofidis y Movistar Team, entre otros, José Herrada, destaca que desean que los participantes se lo pasen bien haciendo lo que más les gusta. "Hemos querido mantener un pique sano con el tramo cronometrado hasta la Ciudad Encantada. Aun así el objetivo principal es disfrutar del día, del compañerismo y llegar con una sonrisa a la meta", asegura.

APOYO DEL GOBIERNO REGIONAL

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha confirmado su apoyo a la prueba, tras el encuentro mantenido con Jesús Herrada y José Herrada al que también ha asistido el director general de Juventud y Deportes, Carlos Yuste.

Según informa el Gobierno regional, Pastor ha dicho que se trata de una marcha ya consolidada a nivel nacional con un recorrido de 120 kilómetros que además viene a poner en valor el medio natural y rural de nuestra región pues esta prueba recorre gran parte de la Serranía de Cuenca.

Jesús Herrada es el ciclista profesional en activo con mayor número de victorias a nivel nacional algo que a juicio del consejero del área es "un orgullo para Castilla-La Mancha" y ha agradecido a la Familia Herrada que lleven el nombre de la provincia de Cuenca y de la región por el mundo.