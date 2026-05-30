Iván Redondo desvelará el 8 de junio en Toledo su paso por la Moncloa a través de su libro 'El Manual'

Cartel de la presentación del libro de Iván Redondo en la Real Fundación. - REAL FUNDACIÓN

TOLEDO 30 May. (EUROPA PRESS) -

Iván Redondo, exdirector del Gabinete del presidente Pedro Sánchez, disertará en Toledo sobre su paso por La Moncloa durante la presentación su libro 'El Manual'. Será el 8 de junio, en la sala de actos de Roca Tarpeya, mientras dialogue con el director de Onda Cero Castilla-La Mancha, Javier Ruiz.

En 'El Manual' "realiza un ejercicio prodigioso de memoria para mostrarnos, con total sinceridad, los pasos que ha seguido para llegar, desde su barrio obrero de Donosti, hasta los despachos del Palacio de la Moncloa", destaca la Real Fundación en nota de prensa.

En su libro, Redondo reconstruye el ejercicio personal y profesional del poder "desde dentro, a partir de hechos reales y sin elementos de ficción".

Un libro, según defiende, con vocación de "servicio público" y que se divide en dos bloques: uno centrado en la trayectoria vital del autor desde su infancia en un barrio obrero donostiarra hasta su llegada a Madrid y su incorporación al mundo de la consultoría política primero y la práctica pública después.

En las páginas de su primer trabajo aborda especialmente su etapa en La Moncloa como primer jefe de gabinete de la historia de España independiente (2018-2021), que no era funcionario y que trabajó incluso antes con el PP extremeño de José Antonio Monago (2012-2015). Además, revela que los médicos de Presidencia del Gobierno le detectaron CIA --agujero en el corazón--, por lo que "cambia sus prioridades" y dejó de colaborar estrechamente con Pedro Sánchez.

La cita será en la sede de la Real Fundación, a partir de las 19.00 horas. La entrada es libre hasta completar aforo.