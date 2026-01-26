Javier Ortega avisa a la patronal de C-LM de que "donde no haya avances salariales, habrá conflicto"

El secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, Javier Ortega. - EUROPA PRESS

TOLEDO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del CCOO en Castilla-La Mancha, Javier Ortega, ha avisado a la patronal en la región de que "donde no haya avances salariales, habrá conflicto" con la consecuente respuesta sindical, remarcando que el objetivo es establecer un marco estable de negociación colectiva en la región.

En la rueda de prensa antes del tradicional Cocido de enero del sindicato, ha señalado que CCOO trabajará en negociar los convenios colectivos en la región, situando los más representativos de cada provincia en el centro, para que estos tengan un efecto "arrastre".

Así, ha mencionado que en Guadalajara es el convenio que afecta al sector de la logística o en Albacete al convenio del metal, remarcando que estas subidas salariales partirían de una subida del 4 por ciento.

"Es el momento" de abordar estas subidas salariales en un contexto de márgenes empresariales, ha insistido Ortega.

RACIONALIZACIÓN DE HORARIOS

Ha abogado por impulsar una racionalización de horarios laborales en Castilla-La Mancha, donde se trabaja "más y cobramos menos", siendo la tercera comunidad con el salario más bajo, con 24.034 euros y con un salario mediano que apenas superan los 21.000 euros".

Tras recordar que los empleados de la región sufren un 7% de pérdida de poder adquisitivo, ha precisado que, tras los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, en la región se cuantifican 140 millones de euros en horas extras no pagadas, cuantía con la que se podrían generar 5.000 empleos.

En materia de vivienda, CCOO Castilla-La Mancha quiere fomentar el alquiler social o rehabilitar el parque de viviendas antiguas en desuso para contener esta "olla a presión especulativa", así como promover la formación de los trabajadores en el sector de la construcción.

CAMPAÑA SINIESTRALIDAD LABORAL

En materia de siniestralidad laboral, ha defendido "más trabajadores formados pero más seguros", especialmente en el colectivo de la construcción, porque "trabajar no puede costarnos la vida y no vamos a normalizarlo", defendiendo en este ámbito incluso el inicio de acciones judiciales "para exigir que se cumpla la ley de prevención y exigir la máxima responsabilidad a las empresas incumplidoras".

Ha recordado que el pasado año perdieron la vida 36 personas durante su jornada laboral y esto "no es consecuencia de la fatalidad" o del azar, ha comentado, subrayando que los más aquejados por esta lacra son el sector de la construcción y otros ligados a la industria, especialmente cuando se refiere a accidentes en altura, por lo que desde el sindicato van a proponer una campaña informativa para este tipo de siniestros al Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral.

De otro lado, se ha referido a los cuidados y a la necesidad de convertirlos "en eje estratégico de calidad en Castilla-La Mancha", para lo cual es necesario, a juicio de Ortega, una "alianza regional" en torno a las políticas de cuidados, "porque no pueden seguir abordándose como una política social sino como una cuestión económica y democrática de primer orden".

Ortega ha mencionado también el empleo digno y la futura Ley de Medidas para reducir la brecha de género en el ámbito económico, que está preparando el Gobierno regional, "donde la participación sindical es imprescindible" y mantener unos servicios públicos "de calidad" a través de condiciones salariales "adecuadas para quienes los prestan", entre sus acciones a futuro.

Finalmente, el reto demográfico, la defensa de la recuperación de la carrera sanitaria o el impacto de la inteligencia artificial en el empleo y el tsunami que, según algunos empresarios" tendrá en el mercado de trabajo, son otros de los puntos incluidos en el "plan de trabajo" del sindicato.

QUEJA A SABRIDO

En este punto, ha concretado que CCOO ha presentado una queja formal al delegado del Gobierno, Pablo Sabrido, para pedir explicaciones ante la actuación "desproporcionada" de la Policía respecto a la investigación hacia los 16 trabajadores detenidos de empresas auxiliares que operan en el complejo petroquímico de Puertollano (Ciudad Real), a quienes se investiga por su participación en diversas acciones e incidencias registradas en las jornadas de huelga del sector del metal de los pasados días 3 y 4 de noviembre.

También demandarán explicaciones a la empresa Repsol y registrarán una pregunta parlamentaria para que Sumar en el Congreso pida explicaciones al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre estas actuaciones policiales.