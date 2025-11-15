Juanjo Ballesta agradece la acogida del Feche: Me han tratado como en casa",

ALBACETE 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El actor Juanjo Ballesta, invitado especial del V Festival Internacional de Cine de Hellín (Feche), ha agradecido la acogida del público y ha expresado su satisfacción por participar en esta cita. "Me han tratado como en casa", ha dicho.

Según informa el festival, Ballesta ha participado en la presentación oficial, un acto en el que han intervenido Ismael Olivares, director del festival; y el periodista y presentador de la gala inaugural, Álex Álvarez, además del alcalde, y la edil de Cultura, María Dolores Valencia.

El director del festival, que ha definido Feche como "un lugar de encuentro y de debate, donde cabe todo el mundo", ha explicado que el festival crece de manera sostenida, aunque reconoce que en los últimos años se ha producido "una curva exponencial".

Olivares ha adelantado que el equipo alcanza ya casi las treinta personas y ha recordado que esta edición incorpora la nueva Ruta de Tapas Fechef, que une gastronomía y cultura.

El director ha agradecido a Diputación de Albacete y Ayuntamiento de Hellín el apoyo, así como a los patrocinadores del evento.

Por su parte, el periodista hellinero Álex Álvarez, presentador de la gala de esta noche, ha mostrado su agradecimiento por formar parte del festival un año más, poniendo en valor el trabajo del equipo organizador y la proyección creciente del certamen.

El alcalde ha resaltado el papel del Feche como motor cultural y como escaparate que sitúa a Hellín en el panorama cinematográfico regional: "Comienza una semana trepidante en la que queremos que Hellín sea el centro del cine, no solo de la provincia, sino de la región".

Por último, la concejal de Cultura ha destacado la dimensión social del festival. "Feche es mucho más que la proyección de cortos, documentales o largometrajes", ya que incorpora charlas, formación y actividades educativas".

De igual modo, ha puesto el foco en la sección 'Mirada Rural', que ha recorrido todas las pedanías, y 'Feche Kids', para acercar el cine a los jóvenes. También ha destacado la charla sobre bullying y la visita del jugador de la NBA Víctor Claver.