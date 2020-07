Este jueves inicia consulta pública el nuevo decreto de condiciones mínimas en centros residenciales de C-LM

TOLEDO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha avanzado este miércoles que este jueves se iniciará la fase de consulta pública el nuevo decreto de condiciones mínimas de los centros residenciales de Castilla-La Mancha.

Un anuncio que ha hecho en el pleno de las Cortes en el que se debatía la Proposición no de Ley del PP sobre residencias y centros sociosanitarios de la región que ha sido rechazada por la mayoría socialista mientras que Ciudadanos y 'populares' han votado a favor.

Sánchez ha indicado que este decreto es la actualización de la normativa reguladora de los centros residenciales y que en esta fase de consulta pública recibirá todas las propuestas relacionadas con las condiciones básicas de los centros residenciales.

Así, ha concretado que incluirá aspectos como inspección, calidad, accesibilidad, infraestructuras, líneas de programas de recursos y servicios de atención a personas mayores, y aspectos relacionados con la gestión.

NO ES MUY ANTIGUA

Una normativa, que la consejera de Bienestar Social ha dicho, no es muy antigua pero que en 2013 experimentó "un retroceso" ya que se produjeron una serie de modificaciones tales como la restricción de personas sanitario en las residencias.

Sánchez ha explicado que esta normativa permitirá valorar las necesidades presentes y futuras en los centros residenciales en aspectos como personal y ratios mínimos necesarios acordes con las necesidades presentes y futuras; así como la valoración de las condiciones básicas arquitectónicas y de material.

También incluye el decreto condiciones relacionadas con habitabilidad y confortabilidad, establece garantías de calidad para dar seguridad a los centros y abre la posibilidad a nuevas funcionalidades a los recursos existentes.

Finalmente, la consejera ha valorado los 17 puntos de la PNL del PP que ha dicho que "no suponen ninguna novedad" en el planteamiento que el Gobierno regional está realizando, calificándola como "una propuesta parcial".

ESFUERZO Y SACRIFICIO

Precisamente, el diputado del PP Vicente Aroca ha sido el encargado de defender la PNL de los 'populares' comenzando su discurso con un reconocimiento a los mayores por su esfuerzo y su sacrificio. "Nuestra principal labor ahora es garantizar a nuestros mayores porque se lo merecen", ha dicho.

Tras advertir al Gobierno regional que debe aprender de sus errores en esta crisis ocasionada por el coronavirus y asegurar que el "único culpable" de todo ha sido el virus, ha añadido que eso "no quita" para decir que hay "unos responsables de la mala gestión realizada".

Así, tras recordar las palabras del presidente regional, Emiliano García-Page, sobre los mayores, ha lamentado que la descodificación en las residencia ha sido "una realidad" y que hay que estar preparado ante una segunda ola del virus.

Con todo, el PP ha presentado una resolución a su PNL en la que pide test masivos para residentes y profesionales, dotación garantizada de EPIs, elaborar un plan de contingencia en cada centro, ayudas económicas a las residencias para los gastos sobrevenidos, mayor financiación pública, agilizar la valoración de la dependencia, aumentar el número de profesionales y fomentar y potenciar los centros de día.

EN C-LM "HA SIDO MÁS LETAL"

Por su parte, la diputada de Ciudadanos, Úrsula López, tras lamentar los 2.528 usuarios muertos en las residencias de mayores de la región, ha indicado que Castilla-La Mancha es la región donde la pandemia "ha sido más letal" en este sentido y ha solicitado a la Junta datos para comprender "una situación que nos duele".

Por ello, ha preguntado el Gobierno regional si se sabe cuántas inspecciones se realizaron el año previo a la pandemia en las residencias o por cuál es la formación que se les exige a los trabajadores de estos centros, para indicar que este es el momento de plantearse una "profunda remodelación del modelo asistencial

"Es hora de solucionar el problema si no queremos que nos sorprenda de nuevo la tragedia por falta de medios, regulación y falta de supervisión en la residencias", ha dicho López, quien ha lamentado que "parecía" que la Junta tenía un plan para hacer frente a los acontecimientos pero se dieron altas a personas con coronavirus y se las mandó a sus centros residenciales.

Por todo ello, Cs pide en su resolución, entre otras cosas, un plan de diagnóstico y auditar la situación de las residencias con el fin de estudiar el modelo actual y adaptar estos centros a las necesidades que surjan debido al coronavirus.

A ello añade la obligatoriedad de formación especializada para todos los trabajadores, la profesionalización de los cuidados, apostar por la profesionalización de los responsables de los centros residenciales, reforzar los medios materiales y humanos y la infomación bilateral entre residencia y familiares.

PSOE PIDE NO REGIONALIZAR LA PANDEMIA

De su lado, el diputado del PSOE Pablo Camacho ha comenzado pidiendo al PP no regionalizar la pandemia porque así se hace "un flaco favor" tanto a Castilla-La Mancha con al sector sociosanitario. "Es evidente que se han cometido errores en la región , el resto de las regiones, España, Europa y todo el mundo".

"A partir de ahora tendremos que repensar entre todos el modelo de los centros asistenciales en la región", ha dicho, para señalar que por eso PSOE, Cs y la Junta ya han hecho avances dentro del pacto por la reconstrucción de Castilla-La Mancha que han firmado, lamentando que el PP se "haya excluido".

Con todo, ha señalado que la PNL del PP, que incluye 17 puntos, no propone "nada" que no se esté llevando a cabo y que no esté ya en el acuerdo anteriormente mencionado, calificando las medidas de los 'populares' como una "ocurrencia".

Así, ha apuntado que este PNL fue registrada el 29 de mayo, un día después de la comparecencia de la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, para informar de la gestión de su área en la pandemia, y que "varias propuesta" del PP son cosas que ya anunció la consejera.

Por todo ello, ha defendido que el Gobierno regional está trabajando con "rigor y responsabilidad", llevando a cabo decisiones compartidas con el resto de la sociedad mientras el PP tiene "pocas ideas" y "poco que aportar" a esta situación.