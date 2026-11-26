Accidente ferroviario en Urda. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz (Toledo) ha dictado Auto, con fecha de 26 de noviembre, por el que se acuerda la prórroga del secreto de sumario que afecta a la totalidad del procedimiento judicial abierto en el que se investiga el accidente ferroviario de Urda.

La prórroga, solicitada por el Ministerio Fiscal y que se extenderá por tiempo de un mes, hasta el próximo 28 de diciembre, tiene como objetivo salvaguardar el resultado de la investigación judicial, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en un comunicado.

Según expone la jueza instructora, a fecha de hoy subsisten los motivos originales que dieron lugar a la declaración del secreto de sumario, acordada el pasado 28 de octubre, día en el que ocurrió el accidente. Por lo que se acuerda dicha prórroga, sin perjuicio de nuevas prórrogas o, en su caso, el alzamiento de la medida.

En otra resolución, una providencia fechada también hoy, la jueza instructora deja sin efecto las medidas acordadas el pasado 28 de octubre, y relativas a la prohibición de acceso de terceras personas a la zona donde se produjo el accidente ferroviario, así como la prohibición de toma y difusión de imágenes de la zona afectada.