Junta activa el Meteocam en fase de alerta por lluvias y tormentas, en las provincias de Albacete, Ciudad Real y Cuenca

Archivo - El Gobierno de Castilla-La Mancha activa el Meteocam en fase de alerta para las provincias de Albacete, Ciudad Real y Cuenca.- JCCM - Archivo

TOLEDO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, activa a las 14.00 horas de este miércoles, en Fase de Alerta -Situación Operativa 0-, el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam) en las provincias de Albacete, Ciudad Real y Cuenca.

La dirección del Meteocam ha decretado la activación de este Plan tras la recepción de avisos de nivel naranja por lluvias para mañana jueves, con precipitación acumulada en una hora: 30 mm; y también por tormentas, con probabilidad de granizo grande y rachas muy fuertes de viento, que ha elaborado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para todas las comarcas de la provincia de Albacete, con inicio a las 03.00 horas y fin a las 11.59 horas, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Además, la Aemet ha emitido también avisos para mañana de nivel amarillo por lluvias intensas, en Albacete, que afectan a toda la provincia, con precipitaciones acumuladas en 12 horas: 60 mm, con inicio a las 03.00 horas y finalización a las 19.59 horas. También, mañana jueves, la Agencia Estatal de Meteorología prevé lluvias acumulada en una hora: 15 mm, en La Mancha de Ciudad Real y en La Mancha conquense, con inicio a las 03.00 horas y fin a las 11.59 horas; y por tormentas, en estas dos zonas, con probabilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento.

Para el día de hoy, las previsiones de Aemet se centran en avisos de nivel amarillo en toda la provincia de Albacete y las comarcas conquenses de la Serranía y La Mancha, con precipitación acumulada de 15 mm en una hora, con inicio a las 14.00 horas y finalización a las 21:59 horas. Estos avisos amarillos son también por tormentas, con probabilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento.

Ante la activación del Meteocam en fase de alerta, desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 se ha procedido a informar a los ayuntamientos y grupos de intervención concernidos, para que puedan establecer las medidas de prevención, seguimiento y respuesta que estimen oportunas ante esta situación.

Tanto la evolución de las predicciones de riesgo de la Aemet, como las incidencias que se vayan produciendo y sus posibles consecuencias serán valoradas por la dirección del Plan, para ir adaptando el nivel de respuesta.

La activación del Meteocam en fase de alerta se enmarca dentro de la acción integral del Gobierno regional para, de forma coordinada y mediante la optimización de los recursos, ofrecer una respuesta planificada ante cualquier situación de emergencia. De hecho, desde el Servicio de Emergencias 112 se iniciará un seguimiento de las incidencias que se puedan producir debido a estas lluvias y tormentas.