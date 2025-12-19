Junta aprobará en el próximo Consejo de Gobierno una ampliación de las ayudas a la accesibilidad en viviendas

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, inaugura, en Elche de la Sierra, la residencia de mayores ‘La Candelaria’. - JCCM

ALBACETE 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha se dispone a aprobar en su próximo Consejo de Gobierno una ampliación de las ayudas a la accesibilidad en las viviendas, aprobadas el pasado mes de noviembre con el objetivo de mejorar la accesibilidad universal en las viviendas de Castilla-La Mancha, tanto en su interior como en el acceso a las mismas.

Así lo ha anunciado el presidente regional, Emiliano García-Page, durante el acto de inauguración de la residencia 'La Candelaria', en Elche de la Sierra.

El mandatario autonómico ha adelantado que la ampliación será de "ni más ni menos que un 40%", con una nueva dotación de 500.000 euros que se suman a los 1.250.000 euros aprobados en noviembre para llegar a 1.750.000 euros.

García-Page ha subrayado el carácter social de la decisión, planteando que desde el Ejecutivo regional se ha visto "que hay mucha gente que lo necesita, que lo pide y antes de que acabe el año vamos a ampliar el presupuesto".