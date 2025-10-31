La Junta apunta que la empresa Sumitomo de Cuenca podría absorber algunos empleos del ERE de Mahle en Motilla

CUENCA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, ha lanzado un mensaje de "ánimo y solidaridad" a los trabajadores de la empresa Mahle en Motilla del Palancar tras confirmarse el acuerdo para un ERE que supondrá 466 despidos en la planta motillana.

"Dentro de lo malo, hemos conseguido aminorar el impacto", ha comentado Franco respecto a la reducción del número de afectados, que inicialmente iban a ascender a 550, por lo que ha agradecido también el esfuerzo negociador del Comité de Empresa, tras el acto de colocación de la primera piedra de la futura Oficina Emplea y del Centro de Formación de Cuenca.

En cualquier caso, Franco ha refrendado que el Gobierno regional se mantiene firme en su compromiso de acompañamiento "que ha estado presente desde el inicio del conflicto" a las personas que perderán su puesto de trabajo.

En concreto, ha mencionado procesos de reindustrialización que están abordando con el Ministerio de Industria, en los que se tendrá en cuenta a los trabajadores despedidos de Mahle que quedarán en una bolsa de trabajo durante los próximos tres años. "Los sindicatos pueden contar con la complicidad de la administración regional para que se lleven a cabo estas recolocaciones", ha apuntado.

Franco ha informado que, de la mano de los servicios de orientación profesional, van a activar un protocolo de atención a estas personas "para que hagamos talleres, tanto colectivos como individuales, en la búsqueda de nuevas oportunidades de empleo".

Entre estas nuevas posibilidades, la consejera ha recordado que la multinacional Sumitono, ligada al sector de las piezas automovilísticas, tiene previsto llegar a los 400 empleos en la ciudad de Cuenca y cree que podría absorber algunos de los empleos que se pierden en Mahle.

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, también ha apuntado a esta posibilidad de que la compañía de capital japonés podría ser una opción para las personas que han perdido su trabajo en Motilla.

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, también ha mandado un mensaje de apoyo a los trabajadores de Mahle y ha señalado que ahora se abre un desafío industrial en la zona de Motilla, "porque creemos que hay soluciones que no van a ser inmediatas ni milagrosas, pero las hay".

En ese sentido, ha asegurado que ya hay conversaciones con empresas "potentes" para cubrir las pérdidas de empleo de Mahle en la comarca.