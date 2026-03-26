Junta carga contra PP y Vox por pintar de "tinieblas e infierno" la situación del sector agrario de C-LM

El diputado del PP Santiago Lucas-Torres - CORTES/CARMEN TOL2

TOLEDO 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha cargado contra el PP y Vox por pintar de "tinieblas e infierno" la situación del sector agrario de la región, en el contexto de la guerra de Irán, donde el Ejecutivo ve "posibilidades" para acompañándolo, apoyándolo y que éste "no decaiga".

Así lo ha trasladado en el pleno de las Cortes el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, que ha lamentado que la oposición afirme que el Gobierno regional "no apoya a los agricultores y a los ganaderos" ante tal contexto de crisis económica generada por este conflicto.

"¿Creen que cuando se baja el IVA de los insumos que se van utilizar en el campo no tiene participación Castilla-La Mancha?. El 58% del IVA que se paga repercute a las arcas del Gobierno regional y por lo tanto el Gobierno regional tiene una afectación directa en la participación de lo que supone la ayuda a las personas que van a obtener esa reducción del IVA", ha argumentado.

El Gobierno regional ayuda "de forma unánime en esas medidas que el Gobierno de la nación ha planteado", ha insistido Martínez Lizán, que ha recordado que las medidas planteadas deberían de haberse consultado con las comunidades autónomas.

En este sentido, ha rechazado que estos dos partidos juegan "a confundir, a obtener ese aprovechamiento, con la venta de miedo y el dolor que se puede tener en el desarrollo de la actividad agropecuaria".

Frente a este panorama planteado por PP y Vox, el consejero del ramo ha exhibido que el sector ha recibido "1.070 millones de euros de ayudas de todo el contexto de la PAC, 46 millones de euros de ayuda al sector para maquinaria con últimas tecnologías o 34,5 millones de euros para la optimización de regadíos".

VOX RETA AL PP

Para abrir el debate, el diputado de Vox Luis Blázquez le ha planteado al PP, si quiere "ser el partido que se una con Vox en la defensa del campo español", para ser "el partido que acabe con el Pacto Verde, con la burocracia climática, con las imposiciones ideológicas que encarecen la producción"

"¿Quieren defender la Política Agraria Común, su presupuesto, sus principios fundacionales, o van a seguir aceptando su desmantelamiento silenciado junto con el Partido Socialista?, ¿quieren defender al agricultor de Cuenca, de Toledo, de Guadalajara, de Albacete, frente a Marruecos, frente a Sudáfrica?", se ha preguntado el diputado de Vox.

Esta formación considera que España debe recuperar su soberanía alimentaria y no puede depender de terceros países, y es por ello que ha propuesto "reducir de forma drástica la carga fiscal sobre el combustible agrícola" y "poner fin a la imposición ideológica en las políticas agrarias y apostar por una modernización real del regadío".

En Castilla-La Mancha, tal y como ha expresado Blázquez, la Junta ha sustituido "la planificación por improvisación en el tema del regadío, han sustituido la gestión por el enfrentamiento y las soluciones por titulares", y el resultado, ha afirmado, ha sido la "incertidumbre".

PP PIDE A JUNTA MEDIDAS PROPIAS

De su lado, el diputado del PP Santiago Lucas-Torres ha señalado que algunas de las medidas del Gobierno central para el sector agrario "van por el buen camino" y responden en parte a lo que venía reclamando el sector.

En este punto, ha planteado "dos niveles de actuación". Al Gobierno de España, le ha solicitado que "amplíe y concrete las medidas aprobadas", mientras que al Gobierno regional le ha demandado ayudas y que "no permanezca al margen, sino que articule medidas propias".

Ayudas directas, deducciones fiscales, un fondo extraordinario y una mesa permanente con las organizaciones profesionales agrarias, han sido las acciones que propone el PP para que el Ejecutivo regional las plantee de manera independiente frente a la situación que genera la guerra en Irán.

"El campo sostiene mucho más que alimentos. Hoy no basta con decir que uno respeta el campo, hay que demostrarlo, porque el agricultor no puede sembrar discursos, no puede abonar promesas y no puede llenar el depósito con buenas intenciones", ha espetado.

PSOE: PP NO APOYA MEDIDAS

El parlamentario del PSOE Antonio Sánchez Requena ha criticado al PP que, tras una crisis, "siguen sin apoyar las medidas en favor de los agricultores y ganaderos". "¡Qué curiosa forma de defender al campo!", ha expresado, al tiempo que ha extendido esta crítica que a Vox.

A ambos les ha reprochado que "no van a apoyar las medidas y, por tanto, lo importante son los hechos". "Cada uno tendrá que explicar por qué está en contra de que haya un descuento de 20 céntimos por litro en el gasóleo agrícola. Ustedes van a tener que explicar por qué", ha planteado.

"Lo que necesitan nuestros agricultores y ganaderos son menos discursos y más apoyo a medidas que pretenden paliar una guerra que nosotros no hemos creado", ha afirmado el socialista.

Tras el debate, solo ha salido adelante la propuesta de resolución del PSOE, que reclamaba "priorizar instrumentos de apoyo directo y eficaz al sector agrario", asegurando que las ayudas lleguen de forma "ágil" y que "tengan un impacto real sobre la reducción de costes de producción". Por contra, las propuestas de PP y Vox no han cristalizado en el Parlamento regional.