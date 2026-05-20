Junta da un nuevo paso en el Fuerte con la licitación de nave para biblioteca y replica al "despacito" del Ayuntamiento

La delegada de la Junta en la provincia de Guadalajara, Rosa María García, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García, ha anunciado este miércoles un nuevo avance en el proceso de recuperación del Fuerte de San Francisco tras la aprobación, por parte del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, de la autorización para licitar las obras de rehabilitación y adaptación de la Nave de Forja como futura biblioteca municipal. Una actuación cuyo presupuesto asciende a 4,7 millones de euros, IVA incluido, y cuyas obras podrían comenzar a finales de este año o principios del siguiente.

En rueda de prensa, García ha señalado que el proyecto permitirá crear "una biblioteca moderna, accesible, funcional y energéticamente eficiente", al tiempo que conservará los valores arquitectónicos y patrimoniales del edificio.

"No hablamos únicamente de rehabilitar un edificio, hablamos de recuperar patrimonio para ponerlo al servicio de la ciudadanía con un uso cultural y público", ha afirmado.

La delegada ha explicado que, tras la aprobación del pasado 10 de abril de la actualización técnica del proyecto por parte de la Consejería de Fomento, el expediente avanza ahora hacia la fase de licitación.

Según ha indicado, una vez adjudicado el contrato y cumplidos los plazos administrativos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público, las obras podrían comenzar "a finales de este año o principios de 2027", con un plazo de ejecución estimado de doce meses.

Durante su comparecencia, García ha enmarcado esta actuación dentro de la inversión del Gobierno regional en Guadalajara.

En este contexto, ha vuelto a reprochar al Ayuntamiento el rechazo a proyectos como la Ciudad del Cine o el Campus Integrado de Formación Profesional, asegurando que "hoy podrían estar ya transformando este entorno y generando actividad y oportunidades".

La delegada también ha informado de que continúan avanzando los trabajos vinculados a la Nave Taller o Nave de Cerrajería, destinada a escuelas, donde actualmente se realizan estudios geotécnicos y análisis sobre la estructura metálica de la cubierta para completar la redacción del proyecto técnico.

Además, ha avanzado que el futuro edificio incorporará baños ostomizados tras las conversaciones mantenidas con asociaciones de pacientes.

DESALOJOS EN EL RECINTO

Respecto a los desalojos en el recinto del Fuerte, García ha confirmado que la Junta ha presentado ante la Sala del Tribunal de Castilla-La Mancha lo que se conoce como un incidente de ejecución para aclarar el procedimiento y las competencias entre la Administración regional y el Ayuntamiento.

Según ha explicado, se trata de una cuestión "estrictamente instrumental" que no afecta al contenido del auto judicial, sino a la forma de ejecutarlo "con todas las garantías".

"La Junta no está eludiendo ninguna responsabilidad, sino actuando con prudencia jurídica y sensibilidad social", ha defendido la delegada, quien ha subrayado que existen situaciones de vulnerabilidad y presencia de menores en algunas viviendas ocupadas.

En este sentido, ha insistido en que "lo que sería irresponsable es actuar sin garantías jurídicas o sin analizar adecuadamente cada situación personal y familiar".

García ha confirmado asimismo que el tribunal ya ha admitido a trámite este incidente de ejecución y ha dado traslado al Ayuntamiento para que presente alegaciones.

Preguntada por el plazo de cuatro meses fijado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha para la redacción de los proyectos del resto de inmuebles, ha asegurado que la Junta está trabajando "paralelamente con todo" y dado a entender que el próximo 22 de mayo trasladará a la Sala el estado de dichos trabajos.

EL CLAUSTRO, UNA ACTUACIÓN PRIORITARIA

En relación con el estado del conjunto patrimonial, la delegada ha explicado que los informes técnicos realizados han determinado la necesidad de intervenir de manera prioritaria en el claustro.

"Las obras públicas y rehabilitaciones patrimoniales no se hacen con ocurrencias ni con titulares; se hacen con informes técnicos, estudios estructurales y procedimientos legales", ha remarcado.

García ha criticado la actitud del Gobierno municipal de Ana Guarinos, al que ha acusado de mantener una "estrategia permanente de confrontación política".

"Mientras unos se dedican a sembrar ruido y sospechas, nosotros vamos a seguir trabajando, licitando proyectos y avanzando técnicamente en la recuperación del Fuerte de San Francisco", ha concluido.

La delegada regional endureció además el tono contra el equipo de Gobierno de Ana Guarinos, al considerar "sorprendente" que desde el Ayuntamiento se estén presentando como retrasos "actuaciones jurídicas y técnicas normales" dentro de un procedimiento "complejo" como el del Fuerte.

En respuesta a las declaraciones municipales sobre que los trabajos avanzan "despacito", García ha afirmado que "las obras públicas y rehabilitaciones patrimoniales no se hacen con ocurrencias ni tampoco con titulares", sino "con informes técnicos, estudios estructurales, proyectos actualizados y procedimientos legales".

"Ya me gustaría a mí y ya le gustaría a la ciudad que el actual Ayuntamiento se moviera con la velocidad a la que la Junta se está moviendo en el tema del Fuerte en otros asuntos que afectan a la ciudad", ha añadido.

La representante regional también se refirió expresamente a la jefa del área de Urbanismo municipal, Blanca Causapié, lamentando "causarle molestias" y "darle trabajo" con los escritos remitidos al Tribunal.

No obstante, ha defendido que contestar esos requerimientos "forma parte de la responsabilidad técnica y administrativa que corresponde al Ayuntamiento" en este procedimiento.

García ha insistido en que ninguno de los escritos presentados por la Junta ha paralizado los plazos sino que, al contrario, sirven para "documentar cada paso" y garantizar seguridad jurídica y evitar futuras nulidades o problemas de ejecución.