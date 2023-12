Junta C-LM, dispuesta a ayudar en la ubicación del cuartel pero avisa: Tiene que ser la Guardia Civil quien pida ayuda

TOLEDO, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, por boca de su consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha vuelto a mostrar su disposición a ayudar en la ubicación del nuevo cuartel de la Guardia Civil pero ha avisado de que "tiene que ser la parte interesada quien nos pida ayuda".

"Nosotros, como desde el primer día, estaremos a disposición de la Guardia Civil para ser parte de la solución, pero de momento no hemos recibido ningún otro tipo de comunicación", ha afirmado Hernando al ser preguntado al respecto en una rueda de prensa en la Consejería.

Ha especificado que el Gobierno regional no se ha reunido a solas con el Ayuntamiento de Toledo, puesto que ambas partes "dijimos que si quienes están interesados" no podían acudir a la reunión a tres bandas, no tenía "mucho sentido" que Ejecutivo regional y municipal se reunieran. "Nosotros nos reuniremos con quien haga falta, pero cuando nos lo solicite", ha apostillado el consejero.

En ese sentido, ha proseguido, "si podemos hablar con la Guardia Civil, con la nueva delegada del Gobierno en Castila-La Mancha y con la Secretaría de Estado de Seguridad, con quien llame a nuestra puerta, nosotros saldremos a abrir, para ser parte de la solución".

De una solución que, ha dicho, tiene que garantizar que haya una nueva comandancia de la Guardia Civil en la ciudad de Toledo y que ese dinero que estaba reservado para Toledo finalmente se destine a Toledo y que además los proyectos que se planteen tengan todos los parabienes desde el punto de vista patrimonial, urbanístico y medioambiental.

Dicho esto, ha advertido el consejero que "ser parte de la solución, no solamente son buenas palabras", haciendo hincapié en que las parcelas que el Gobierno había ofrecido en el Polígono, solamente la parcela estaba tasada en 4 millones de euros. "Si a esos 4 millones de euros que vale el suelo, ustedes le suman el valor que podría tener el que en lugar de destinarse a una comandancia, se destinara a la construcción de viviendas, de algún tipo de protección pública, lo que aportaría la Junta tiene un valor enorme en términos también económicos", ha subrayado.

Por lo tanto, ha zanjado el asunto, "nosotros estamos dispuestos a ayudar, tanto en la parte de cesión de suelos, que eso tiene un coste de oportunidad en términos económicos, como también en la tramitación de una u otra ubicación. Pero tiene que ser, evidentemente, la parte interesada quien nos pida esa ayuda, sino nosotros seguiremos a la espera para ser parte de la solución".