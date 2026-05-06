Junta C-LM respeta las protestas contra las plantas de biometano pero pregunta: "¿Qué piensan hacer con sus alpechines?"

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, participa en la inauguración del XIII Congreso Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental-CONEIA 2026. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ

TOLEDO 6 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha asegurado respetar las concentraciones contra las plantas de biometano pero ha preguntado a las personas que están detrás de estas protestas y que vivan en algún municipio de la región, "qué piensan hacer con sus alpechines, con sus vinazas, con los estiércoles ganaderos, con los restos de podas y con los lodos de depuradora".

Precisamente, las Plataformas Stop Biometano de Castilla-La Mancha han convocado una concentración regional en Toledo este sábado, 9 de mayo, para exigir la paralización del Plan Regional de Biometanización 2024-2030 impulsado por la Junta de Castilla-La Mancha y defender a los pueblos frente a la "imposición" de macroplantas y macrogranjas.

Gómez ha advertido de que si los alpechines, las vinazas, los estiércoles ganaderos, los restos de podas y los lodos de depuradora no se tratan de forma adecuada, "tendremos un problema", ya que "los llevarán a los vertederos y en los vertederos tendremos lixiviados, tendremos contaminaciones de los acuíferos y por lo tanto tendremos un grave problema en toda la región".

Por lo tanto, la consejera cree que "es importante" que eso también se tenga en consideración, al tiempo que también considera "muy importante" que los proyectos empresariales de biometano busquen buenas ubicaciones, que "no molesten absolutamente a nadie" y que resuelvan estos problemas.

De otro lado, Gómez ha informado de que el decreto que dará cabida al Plan Regional de Biometanización está ya en el servicio jurídico en sus últimas fases de implementación de mejora desde el punto de vista jurídico del texto.

Confía la titular de Desarrollo Sostenible que "antes del verano" esté ya disponible y que "nos permita acortar con una norma reguladora qué tipo de instalaciones son las que pueden venir a Castilla-La Mancha y sobre todo dónde se tienen que instalar y de qué forma, para que también sea una ayuda a los municipios para su toma de decisiones".