Junta pide asumir competencias de las confederaciones hidrográficas para desbloquear el "colapso" de algunas

El vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero, en el Congreso. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha solicitará al Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) una encomienda de gestión que permita a la comunidad autónoma tramitar expedientes vinculados al agua, con el objetivo de aliviar la carga administrativa de las confederaciones hidrográficas, especialmente la del Guadiana, y agilizar unos procedimientos que, en la actualidad, presentan demoras.

Así lo ha indicado este martes el vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, durante la inauguración del XVI Congreso Nacional de Comunidades de Regantes, que se celebra en Ciudad Real y reúne a cerca de un millar de participantes.

Caballero ha explicado que esta propuesta se plantea ante el "colapso" que, en su opinión, sufren algunas confederaciones hidrográficas, especialmente en lo relativo a la tramitación de expedientes y concesiones, lo que deriva en un exceso de burocracia que ralentiza la gestión del agua.

Por ello, ha defendido que la Junta pueda colaborar mediante su propio personal en la resolución de estos procedimientos.

En este contexto, ha señalado que esta fórmula permitiría mejorar la eficiencia administrativa y reducir los tiempos de respuesta, contribuyendo a ofrecer un mejor servicio a los usuarios y a las comunidades de regantes, que han trasladado en numerosas ocasiones su malestar por la lentitud de los trámites.

El vicepresidente segundo ha enmarcado esta iniciativa en la apuesta del Ejecutivo autonómico por el regadío como motor económico, recordando que el sector agroalimentario representa el 17% del PIB regional.

Asimismo, ha defendido la necesidad de seguir impulsando la modernización de los regadíos y su eficiencia, en un escenario marcado por la limitación de recursos hídricos y el impacto del cambio climático.

Finalmente, ha reafirmado que el Gobierno regional continuará defendiendo los intereses de Castilla-La Mancha en materia hídrica, al tiempo que trabaja en propuestas y alegaciones ante el Ministerio y las instituciones europeas para garantizar un uso sostenible y equilibrado del agua.