Junta reparte este viernes casi 5,4 millones en ayudas a girasol medioambiental, apicultura y jóvenes incorporados

Archivo - Campo de girasol. - JCCM - Archivo

CUENCA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizan, ha avanzado que este próximo viernes, 29 de mayo, su departamento pagará casi 5,4 millones de euros repartidos en tres líneas de ayudas.

Por un lado, se va a realizar el primer pago del girasol medioambiental a 780 beneficiarios con un importe un total de 4,6 millones, siendo 529 los beneficiarios la provincia de Cuenca y 230 titulares de Guadalajara, informa el Gobierno regional.

Por otro, ya se han enviado las resoluciones definitivas de las ayudas de apicultura para la biodiversidad, correspondientes a la convocatoria 2025, realizándose "el primer pago de esta convocatoria a 107 titulares por más de 344.000 euros también este viernes, día 29", ha detallado el consejero. Además, hay un tercer pago, de 426.600 euros, para jóvenes incorporados.