Junta supera las 16.000 personas alcanzadas en acciones de sensibilización en ciberseguridad y alfabetización mediática

La directora general de Infraestructuras de las Telecomunicaciones y Ciberseguridad, Lola Higuera. - JCCM

TOLEDO 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha superado las 16.000 personas (16.143) que se han alcanzado o han participado en las diferentes acciones de sensibilización en ciberseguridad y alfabetización mediática que se vienen desarrollando a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital.

La directora general de Infraestructuras de las Telecomunicaciones y Ciberseguridad, Lola Higuera, ha dado a conocer este dato durante la inauguración de la jornada 'El rol crítico de la identidad en la salud digital', organizada por la multinacional Palo Alto Networks y que se ha celebrado en el Centro Regional de Innovación Digital (CRID) en Talavera.

Las acciones puestas en marcha por el Ejecutivo autonómico están incluidas en el lote 4 del programa CIBERREG siguiendo la línea de 'Sensibilización en ciberseguridad y alfabetización mediática'. Tal y como ha recordado la directora general, tiene como finalidad la ejecución de una 'Estrategia de Cultura de Ciberseguridad y Alfabetización Mediática en Castilla-La Mancha' que permita "educar, desde edades tempranas, en un uso responsable y crítico de la tecnología, garantizando su propia seguridad en el entorno digital".

Sociedad más preparada para los retos del presente y el futuro

Del mismo modo, ha reiterado el "compromiso" del Gobierno regional para seguir avanzando en el ámbito de la ciberseguridad en el terreno académico. De este modo, ha recalcado que "es una prioridad para el Ejecutivo autonómico la sensibilización y prevención desde las edades más tempranas", en este caso a través de la "unión de cultura, tecnología y valores con la finalidad de conseguir una sociedad más preparada para los retos del presente y del futuro en el ámbito educativo y digital".

Lola Higuera ha destacado una de las cifras más importantes, como es el de las personas a las que han llegado los talleres para el alumnado y familias de centros educativos de la región. Se han contabilizado un total de 190 sesiones en las que se han formado 8.572 personas de las cinco provincias de Castilla-La Mancha.

Otra de las líneas más importantes ha sido la de la puesta en marcha de talleres teórico-prácticos para profesorado de centros educativos de la región a través del Centro Regional de Formación del Profesorado (CRFP), que con siete sesiones ha alcanzado a 600 profesores de la Comunidad Autónoma. De igual modo, una tercera acción son las charlas sobre ciberseguridad y desinformación de género para la ciudadanía. Ya se han impartido 50, a razón de 10 por provincia, en las que han participado de manera presencial 285 personas.

Concursos, representaciones teatrales, talleres o charlas

Más de un centenar de participantes, entre alumnos y profesores, también han participado este año en la cuarta edición del concurso 'No Me Líes', dirigido a jóvenes de la región, de entre 14 y 25 años de edad y a centros educativos. Este año ha llevado por título 'Corto y cambio' y se ha centrado en las siguientes temáticas: fraude 'online', retos virales, desinformación o 'ciberbullying'. El objetivo, ha recordado la directora general, es, a partir de experiencias personas o educativas, contribuir a "dotar de capacidad crítica a las personas ante los contenidos que reciben de los medios de comunicación y las redes sociales". Por eso, la dinámica consiste en compartir consejos, recomendaciones o reflexiones que ayuden a "cortar y cambiar" los malos hábitos y usos que se hacen de la tecnología.

De forma complementaria, se han ido incorporando actividades para llegar a un mayor público con acciones de diferente naturaleza; como, por ejemplo, un ciclo de representaciones teatrales -en colaboración de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y la Compañía de Blanca Marsillach- bajo el título 'Alerta, Emoji Peligro-Protege tu mundo digital', con el que se ha llegado a más de 1.000 alumnos y alumnas de 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de Secundaria de la región.

Dentro de esta estrategia de alfabetización mediática, también se ha puesto en marcha otro paquete, impartido por la Fundación FAD Juventud y de la mano del programa Experience AI, con sesiones formativas e informativas que ha superado las 2.700 personas alcanzadas; entre alumnos y alumnas de la ESO, Bachillerato y Formación Profesional, así como docentes de los centros. Del mismo modo, se han contabilizado 120 formadas en dos sesiones relativas a la Mujer STEM y también figura en el calendario de este 2026 otra acción de formación contra el ciberacoso que se acercará a cerca de 1.000 alumnas y alumnos.

En relación con el contexto general, este lote 4 se enmarca en el programa 'CIBERREG', en el ámbito de la convocatoria RETECH (Redes Territoriales de Especialización Tecnológica) de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. En el proyecto están participando varias comunidades junto con Castilla-La Mancha, además del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE); dentro del Componente 15: conectividad digital, impulso a la ciberseguridad y despliegue del 5G. La iniciativa se seguirá desarrollando durante este 2026.

La directora general ha recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha sigue avanzando en una estrategia de ciberseguridad que se articula en torno a cuatro grandes objetivos estratégicos: reforzar la ciberresiliencia de la Junta de Comunidades, promover un entorno digital seguro en todo el territorio, proteger y asegurar la infraestructura de información sanitaria y capacitar y sensibilizar a la sociedad.