Juzgan este lunes a dos hombres acusados de traficar con armas en Hellín para los que piden 12 años de cárcel

Archivo - Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, TSJCM, tribunales, juticia - EUROPA PRESS /REY SOTOLONGO - Archivo

ALBACETE 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Albacete juzgará el próximo lunes, 27 de abril, a A.C.B.M. y a V.L.G, por crear un negocio ilegal de fabricación y tráfico de armas en Hellín, delito por el que la Fiscalía ha pedido 12 años de cárcel.

Según detalla el escrito de la acusación, el acusado V.L.G. dispuso entre los años 2012 y 2013 un negocio de fabricación y venta de armas y munición ilegal en una nave alquilada del municipio albaceteño de Hellín. El acusado carecía de autorización legal alguna y no contaba con unas instalaciones acordes con el reglamento. Este figuraba como administrador único de su empresa, que no tenía a nadie más contratado legalmente.

Aprovechando la maquinaria e infraestructura de la nave, el procesado construía armas por encargo y transformaba otras, ya fuese para optimizarlas. Durante su tiempo de actividad, recibió encargos de particulares directamente, a través de emisarios o incluso de fábricas de armas de forma sintetizada.

En estos casos las armas eran enviadas al amparo de la guía de la circulación de alguna armería o eran cedidas en uso al acusado o a su esposa, dando apariencia de legalidad, para que pudiera realizar las modificaciones con herramientas que él mismo elaboraba o adquiría del extranjero.

El acusado también realizaba labores de recarga de cartuchería metálica para terceros, a pesar de carecer de la autorización requerida por la Intervención Central de Armas y Explosivos, adquiriendo la misma en países europeos o de particulares de España gracias a servicios de mensajería y colaboración de terceros.

Además, la Fiscalía también lo acusa de importar componentes y armas, principalmente fusiles, de otros países europeos utilizando servicios de paquetería y diversas empresas pantalla con el objetivo de repararlos y comercializarlos de manera ilegal, ya fuera en España o fuera del país.

En esta actividad contaba como socio con A.C.B.M., con quien compartía una sociedad mercantil. Este dirigía las actividades y participaba en ellas, mediando en el pago del alquiler de la nave y gastos.

Las investigaciones policiales permitieron localizar varias de las armas ilegales, además de munición y pólvora.

La Fiscalía los acusa de un delito de tenencia de armas prohibidas, tenencia de armas reglamentadas sin licencia, delito de fabricación de armas y munición y tenencia, transporte y tráfico de explosivos.