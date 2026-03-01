Lázaro Ortega, candidato de consenso para liderar Juventudes Socialistas de Castilla-La Mancha. - JJSS

TOLEDO 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Juventudes Socialistas de Castilla-La Mancha ha convocado su XIII Congreso regional con Lázaro Ortega como único candidato para ser el próximo Secretario General. El congreso se celebrará el sábado 27 de junio en la ciudad de Toledo.

La organización juvenil, según informa en nota de prensa, abre su proceso congresual en virtud de lo que marcan sus estatutos, que prevé una duración de mandatos de cuatro años.

En el próximo congreso de junio de 2026 Ortega, a falta de recoger los avales necesarios, sustituirá al actual secretario general y diputado regional Álvaro Toconar, que lo ha sido desde marzo de 2022.

Aun siendo la única candidatura presentada y contando con un amplio consenso, Ortega tendrá que conseguir los avales necesarios según los estatutos de la organización juvenil para, acto seguido, ser proclamado Secretario General electo con carácter previo a la celebración del congreso el 27 de junio.

Lázaro Ortega tiene 24 años, es natural de Valdepeñas, y actualmente está finalizando dos grados universitarios que cursa de forma simultánea. Por un lado, un grado en estudios ingleses en la Universidad de Castilla-La Mancha, y por otro, un grado en comunicación que cursa de forma online en la Universitat Oberta de Catalunya. Tiene formación en idiomas, con un nivel C1 de inglés, un nivel B2 de francés, y estudios de alemán en la Escuela Oficial de Idiomas.

Lázaro Ortega ha formado parte de la Ejecutiva regional de Juventudes Socialistas de Castilla-La Mancha durante los últimos cuatro años, donde ha estado al frente de la Secretaría de Ideas y Programas.

Según destaca la organización juvenil, ha sido el coordinador de las más de 100 propuestas que la organización regional aportó al programa electoral de Elimiano García-Page y de las aportaciones que Juventudes Socialistas de Castilla-La Mancha hizo también a la ponencia del Partido Socialista de Castilla-La Mancha en el congreso que se celebró en enero de 2025".

Además, en su etapa universitaria ha formado parte de la delegación de estudiantes. Actualmente también forma parte de la Ejecutiva local del Partido Socialista de Valdepeñas, formando parte del equipo de la actual secretaria general, Vanessa Irla.