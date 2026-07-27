La línea de ayudas a la modernización del sector forestal se publicará el último trimestre y contará con 2,4 millones - JCCM

TOLEDO 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Sostenible ha publicado este lunes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) la orden por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para 'Inversiones forestales productivas' del Plan Estratégico Nacional de la PAC 2023-2027.

La línea de ayudas, cuya convocatoria está prevista que se publique durante el último trimestre del año, contará con una dotación de 2,4 millones de euros para apoyar inversiones en maquinaria, vehículos, instalaciones y equipamientos destinados al aprovechamiento, movilización, procesamiento y comercialización de productos forestales.

El viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, ha destacado que esta iniciativa "refleja la clara apuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha por mejorar la gestión forestal de nuestros montes, impulsar la modernización de las empresas del sector y favorecer la incorporación de nueva maquinaria y equipamientos más eficientes y adaptados a los retos actuales".

Asimismo, ha señalado que estas ayudas contribuirán a incrementar la rentabilidad de la actividad forestal y a reforzar el desarrollo económico de las zonas rurales, facilitando que "las empresas forestales puedan mecanizar sus procesos, actualizar sus equipos y ganar competitividad, al tiempo que avanzamos en una gestión sostenible de nuestros recursos naturales".

Las ayudas estarán dirigidas a titulares forestales privados, comunidades de bienes, ayuntamientos y sus asociaciones, así como pymes del sector forestal que desarrollen su actividad en Castilla-La Mancha. La financiación procederá en un 73 por ciento del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), con cofinanciación de la Administración General del Estado y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Con esta medida, el Ejecutivo regional busca seguir impulsando la actividad forestal como motor de desarrollo rural, contribuyendo a la creación de oportunidades económicas, la fijación de población y la valorización sostenible de los montes de la región.