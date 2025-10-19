C-LM acogerá el Congreso Nacional de Igualdad y RRHH de los Servicios Públicos de Salud del 22 al 24 de octubre

Archivo - El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM - Archivo

TOLEDO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Desde el 22 al 24 de octubre, Toledo acogerá el IV Congreso Nacional de Igualdad y Recursos Humanos de los Servicios Públicos de Salud, que reúne a los gestores de Recursos Humanos principalmente del sector público, tanto de las autonomías, como del Ministerio y del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), así como a representantes del sector privado y gestores clínicos.

Más de 350 profesionales participarán en el evento organizado por la Dirección General de Recursos Humanos y Transformación del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y que se desarrollará en el Hotel Beatriz, según ha informado la Junta por nota de prensa.

El programa científico reúne una alta calidad, con una mesa de consejeros donde participarán los responsables políticos en materia sanitaria de Castilla-La Mancha con Jesús Fernández Sanz, de Madrid, con Fátima Matute, de Canarias con Concepción Saavedra y de Cantabria, con César Pascual.

Asimismo, habrá otra mesa redonda con responsables de Recursos Humanos de diversos Servicios de Salud y otras mesas con responsables de gestión del dato.

También se desarrollarán mesas en torno a asuntos de actualidad como el absentismo, políticas de igualdad y sobre experiencias y buenas prácticas en materia de innovación aplicable.

Además, se desarrollarán dos conferencias, una de Santiago Álvarez de Mont, en la que hablará sobre el liderazgo en los tiempos actuales, presididos por la incertidumbre y de Javier García Recuenco, en la que trasladará la importancia que tiene comprender la complejidad del mundo que nos rodea a la hora de tomar decisiones para una correcta transformación del sistema.

Al evento se han presentado más de 80 comunicaciones en tres apartados, como son la gestión de la diversidad, los procesos del siglo XXI y palancas de innovación.

Respecto a estas últimas, aquellas que sean mejores en cada una de las categorías obtendrán un premio y un reconocimiento.

Del mismo modo, se entregarán cuatro reconocimientos a diversas personalidades de la gestión de Recursos Humanos en todo el ámbito del Sistema Nacional de Salud, el día de la clausura, el viernes 24 de octubre.