C-LM activará el Meteocam en fase de alerta por lluvias y tormentas en las provincias de Albacete, Cuenca y Guadalajara

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CUENCA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, activará a las 13.00 horas de este viernes, en Fase de Alerta --Situación Operativa 0--, el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam) en las provincias de Albacete, Cuenca y Guadalajara.

La dirección del Meteocam ha decretado la activación de este Plan tras la recepción de avisos de nivel naranja en la Serranía de Cuenca por lluvias con peligro importante, precipitación acumulada en una hora: 30 mm y de nivel amarillo por tormentas, con probable granizo y rachas muy fuertes asociadas, en las comarcas conquenses de La Serranía, con inicio a las 13.00 horas y fin a las 21.59 horas; y La Mancha conquense, con inicio a las 13.00 horas y fin a las 19.59 horas.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido avisos de nivel amarillo por lluvias con precipitación acumulada en una hora: 15 mm; y por tormentas con probable granizo y rachas muy fuertes asociadas, en todas las comarcas de la provincia de Albacete, con inicio a las 13.00 horas y fin a las 19.59 horas, ha informado la Junta en un comunicado.

Por su parte, en la provincia de Guadalajara hay avisos nivel amarillo por lluvias con precipitación acumulada en una hora: 15 mm, y por tormentas con probable granizo y rachas muy fuertes asociadas, en la comarca de Parameras de Molina, con inicio a las 13.00 horas y fin a las 19.59 horas.

CONSEJOS ANTE FUERTES LLUVIAS Y TORMENTAS

Ante esta situación, si le sorprende una lluvia muy intensa en la carretera reduzca la velocidad, adaptándose a la visibilidad existente; evite pasar por tramos inundados, cauces o ramblas y, si va a pie en el campo, busque lugares elevados ante la posibilidad de una inundación.

Con respecto a las lluvias copiosas, retire de su vivienda los elementos exteriores que puedan ser arrastrados por el agua. Si se inunda parte de su casa, abandone sótanos y plantas bajas y desconecte la energía eléctrica.

En el exterior, durante una fuerte lluvia o tormenta evite estacionar su vehículo o vadear con él arroyos o cauces, para evitar ser arrastrado por una súbita crecida de agua. En este sentido, aléjese de vaguadas, ríos o torrentes para evitar ser sorprendidos por una riada.

Finalmente se debe evitar los desplazamientos por carretera y, si es necesario hacerlos, informarse de las condiciones meteorológicas de la zona a la que se dirige y extremar las precauciones por la posible presencia de obstáculos en la vía.

Por último, se recuerda que en caso de emergencia debe llamar al teléfono 112, a la vez que se invita a todos los ciudadanos a hacer un uso racional del mismo.