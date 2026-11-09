C-LM activará el Meteocam en la provincia de Toledo por fuertes lluvias desde este lunes a las 22.00 horas

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TOLEDO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, activará a las 22.00 horas de este lunes, en Fase de Alerta --Situación Operativa 0--, el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam) en la provincia de Toledo.

La Dirección del Meteocam ha decretado la activación de este Plan tras la recepción de avisos de nivel naranja para mañana por lluvias, con precipitación acumulada en 12 horas: 80 mm, pudiéndose alcanzar acumulados de 200 mm en 72 horas, para la comarca de la Sierra de San Vicente, que dará comienzo a las 00.00 horas y finalización a las 23.59 horas.

También, al igual para hoy lunes, Aemet ha emitido avisos de nivel amarillo por lluvias, para las comarcas de Montes de Toledo y Valle del Tajo, con precipitaciones acumuladas en 12 horas: 40 mm, pudiéndose alcanzar acumulados de 200 mm en 72 horas, ha informado la Junta en nota de prensa.

Para hoy lunes, día 9 de noviembre, Aemet ya emitió avisos de nivel amarillo para las tres comarcas de la provincia de Toledo mencionadas con anterioridad, con precipitaciones acumuladas en 12 horas: 60 mm, para la comarca de la Sierra de San Vicente, y de 40 mm en 12 horas, para las comarcas de Montes de Toledo y Valle del Tajo, pudiéndose alcanzar acumulados de 200 mm en 72 horas.

Además, la Aemet ha emitido también avisos para el día de mañana de nivel amarillo por lluvias intensas, en la Serranía de Guadalajara, con precipitaciones acumuladas en 12 horas de 40 mm, pudiéndose alcanzar acumulados de 200 mm en 72 horas, con inicio a las 00.00 horas y finalización a las 23.59 horas.

Ante la activación del Meteocam en fase de alerta, desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 se ha procedido a informar a los ayuntamientos y grupos de intervención concernidos, para que puedan establecer las medidas de prevención, seguimiento y respuesta que estimen oportunas ante esta situación.

Tanto la evolución de las predicciones de Aemet, como las incidencias que se vayan produciendo y sus posibles consecuencias serán valoradas por la dirección del Plan, para ir adaptando el nivel de respuesta.

CONSEJOS ANTE LLUVIAS

Ante esta situación, si le sorprende una lluvia muy intensa en la carretera reduzca la velocidad, adaptándose a la visibilidad existente; evite pasar por tramos inundados, cauces o ramblas y, si va a pie en el campo, busque lugares elevados ante la posibilidad de una inundación.

Con respecto a las lluvias copiosas, retire de su vivienda los elementos exteriores que puedan ser arrastrados por el agua. Si se inunda parte de su casa, abandone sótanos y plantas bajas y desconecte la energía eléctrica.

En el exterior, durante una fuerte lluvia o tormenta evite estacionar su vehículo o vadear con él arroyos o cauces, para evitar ser arrastrado por una súbita crecida de agua. En este sentido, aléjese de vaguadas, ríos o torrentes para evitar ser sorprendidos por una riada.

Finalmente, se debe evitar los desplazamientos por carretera y, si es necesario hacerlos, informarse de las condiciones meteorológicas de la zona a la que se dirige y extremar las precauciones por la posible presencia de obstáculos en la vía.

Por último, se recuerda que en caso de emergencia debe llamar al teléfono 112, a la vez que se invita a todos los ciudadanos a hacer un uso racional del mismo.