C-LM aprobará el martes una partida de medio millón de euros para inversión en patrimonio cultural de la Iglesia

El Presidente De Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, Presenta En Toledo, La Exposición Conmemorativa Del VIII Centenario De La Catedral Primada De Toledo - PIEDAD_L/JCCM

TOLEDO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que, el próximo martes, el Consejo de Gobierno aprobará la concesión directa a la Iglesia Católica de medio millón de euros para la financiación de actuaciones en bienes pertenecientes al patrimonio cultural de la Iglesia en Castilla-La Mancha.

El jefe del Ejecutivo regional hacía estas declaraciones en la presentación de la exposición que se va a organizar, el próximo año, con motivo del VIII centenario de la Catedral Primada de Toledo.

En este marco ha anunciado también que, a partir del año 2026, el Ejecutivo regional va a incrementar un 20 por ciento la aportación anual a la Iglesia. Además, se procederá a firmar un acuerdo para que, esa aportación, sea estable durante cuatro años más.

García-Page ha abundado en que "hay algún fondo especial que también queremos dibujar en el presupuesto del año 2026, porque es una inversión colectiva y es una obligación moral de cualquier sociedad y cualquier poder público proteger y defender el patrimonio en su conjunto, pero en particular esta joya que es la Catedral".