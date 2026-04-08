C-LM aprueba la Estrategia de inclusión del Pueblo Gitano 2026-2030 dotada con 6,6 millones de euros

La consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha comparece en rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno. - JCCM/A.PEREZ HERRERA

TOLEDO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha presentado este miércoles la Estrategia de inclusión del Pueblo Gitano 2026-2030, un plan dotado con 6,6 millones de euros con 42 objetivos y 103 medidas, centrados en "la mejora de la tasa de escolarización, la mediación escolar o los indicadores de salud y vivienda" y "reducir la tasa de abandono educativo, la tasa de pobreza o la tasa de paro".

Coincidiendo con el 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano, y en la rueda de prensa para tratar los asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno, Padilla ha concretado que el plan consiste en "medidas concretas con intervención integral para romper la segregación" y mejorar la vida de las más de 40.000 personas de esta etnia que viven en Castilla-La Mancha.

La iniciativa, ha aclarado, "no está diseñada en un despacho de manera aislada por técnicos", sino teniendo en cuenta al tejido asociativo y a los representantes del pueblo gitano, en un proyecto que demuestra que "el Gobierno de Emiliano García-Page no mira para otro lado cuando se trata de desigualdad".

Esto va sumado, ha manifestado la portavoz regional, a la celebración por primera vez en 2026 del Día del Pueblo Gitano en Castilla-La Mancha, previsto para el 5 de junio.

Por otro lado, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, la viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales, Guadalupe Martín, y el director general de Acción Social, Santiago Vera, han representado al Gobierno de Castilla-La Mancha en la Ceremonia del Río celebrada en Madrid y presidida por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. En ella también ha estado el presidente de la Federación Gitana de Castilla-La Mancha, Jesús Cano.

Los responsables autonómicos han trasladado el apoyo del Gobierno regional a una fecha que pone en valor la historia, la cultura, la dignidad y los derechos del pueblo gitano. Así, García Torijano ha subrayado que "Castilla-La Mancha no viene hoy sólo a acompañar una conmemoración, sino a reafirmar una posición política clara: que el reconocimiento institucional debe traducirse en políticas públicas, en colaboración estable y en medidas concretas que permitan seguir avanzando en igualdad real".