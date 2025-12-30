C-LM aprueba nuevas convocatorias de ayudas a entidades locales con programas de atención a mayores con 18,2 millones

Archivo - Un total de 6,2 millones de euros irán destinados a programas de envejecimiento activo. - JCCM - Archivo

TOLEDO, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado dos convocatorias de ayudas a entidades locales para programas de ayudas a personas mayores, con un monto total de 18,2 millones de euros.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa este martes la portavoz de la Junta, Esther Padilla, que ha especificado que se trata de dos líneas de ayudas, la primera de ellas para plazas residenciales, y la segunda destinada a programas de envejecimiento activo.

De esta forma, la primera línea de ayudas contará con un total de 12 millones de euros y podrán beneficiarse de ellas "más de 1.600 plazas residenciales tanto en residencias como en viviendas y centros de día y subvenciones para 64 centros de mayores".

Por su lado, la convocatoria destinada a programas de envejecimiento activo contará con un presupuesto total de 6,2 millones de euros.

La consejera portavoz ha destacado que la convocatoria supone un incremento "de más de 900.000 euros respecto a la del 2025".

Padilla ha reivindicado la importancia de estas políticas, apuntando que "los servicios sociales en el medio rural nos permiten cuidar a las personas donde han construido su vida y por lo tanto no tienen que abandonar su lugar de residencia y su entorno". "Entendemos que envejecer con dignidad es una realidad que tiene que darse en todos los rincones de Castilla-La Mancha, independientemente del código postal", ha añadido.

Por otro lado, ha destacado la importancia de la labor de las entidades locales en la disposición de estos recursos "de proximidad", reivindicando el apoyo de la Junta a las mismas para garantizar "la gestión y la liquidez" de los mismos.

"La certeza de contar con una red pública de cuidados que sostiene, que cuida, que acompaña, pues es el mejor antídoto también contra la despoblación", ha concluido Padilla.