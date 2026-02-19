C-LM apuesta por "ser autónomos energéticamente" mientras Vox y PP defienden la continuidad de Trillo

Archivo - Central nuclear de Trillo. - CSN - Archivo

TOLEDO 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, por boca de la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha apostado por "tener nuestra propia energía y ser autónomos también energéticamente", durante el debate general sobre política energética celebrado en el pleno de las Cortes de este jueves, en el que tanto Vox como PP han defendido la continuidad de la central nuclear de Trillo.

Gómez, que ha cerrado el debate con su intervención, ha asegurado que a fecha de este jueves la región genera 17.686,6 megavatios de potencia, entre los que figuran los 1.000 megavatios en continuo que produce Trillo y de los que "hoy por hoy no se puede prescindir de ninguna manera". "Y yo no sé --ha reflexionado-- si de aquí al 2035 vamos a ser capaces de prescindir de Trillo. No lo tengo claro, sinceramente".

No obstante, ha señalado que la central de Trillo tiene la misma edad --38 años-- con la que se cerró la de Zorita pero el nuevo plan permite que pueda llegar hasta los 47 años, algo que podría ocurrir "perfectamente" siempre que se den "los condicionantes de seguridad y los condicionantes técnicos y se den las circunstancias adecuadas".

También ha incidido en que Castilla-La Mancha es "la única región española con central nuclear que no tiene un tipo impositivo propio", por lo que "no tiene que caber duda ninguna de que, realmente, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se apuesta por Trillo, se apuesta por la energía nuclear y se apuesta por toda la comarca", pese a lo cual ha insistido en que el mensaje "tiene que ir muchísimo más allá".

"En estos momentos, la central de Trillo tiene todas las garantías, al menos hasta el año 2034, si sigue trabajando como lo está haciendo", pero "una cosa es alargar las centrales nucleares existentes y otra cosa es hacer nuevas nucleares que no sé si es también lo que se pretende", ha cuestionado Gómez, quien ha preguntado a los grupos "qué calendario es el que ustedes pretenden poner" a las nucleares.

La consejera de Desarrollo Sostenible ha recordado que la región no produce exclusivamente para los ciudadanos de Castilla-La Mancha sino también para toda España, y que lo que se busca es que el exceso de producción "en parte se quede en lo local, precisamente para seguir creciendo" y para ello es "trascendental" que se mejore por parte del Gobierno las redes de transporte para que circule la energía y "dotarnos de las subestaciones eléctricas en distribución que necesitamos".

VOX, CONTRA LAS "PROPAGANDAS CLIMÁTICAS Y EL BUENISMO"

El turno de intervenciones previo lo inició el diputado del Grupo Parlamentario Vox, Francisco José Cobo, quien instó al Gobierno regional a explicar el modelo energético que quiere promover, criticando que el futuro de la región pase por aumentar las renovables cuando, a su juicio, una cosa es "apostar por ellas, algo razonable" y "otra muy distinta es convertirlas en la única columna vertebral del sistema eléctrico".

"Un sistema eléctrico no se sostiene solo con propagandas climáticas y buenismo", ha manifestado, para defender a continuación la energía nuclear como "una de las fuentes de generación con menor huella de carbón de todo el sistema energético" y un modelo hacia el que avanza tanto Europa como las principales economías industriales del mundo mientras "nosotros miramos para otro lado".

Dicho esto, ha resaltado que la central nuclear de Trillo "aporta miles de megavatios de energía firme y continua" y produce electricidad de manera constante, "la energía que sostiene el sistema cuando todo falla", por lo que ha apuntado que esta central "no puede cerrarse". "Para enfrentarnos a los retos energéticos, la energía nuclear es una solución viable, rentable y sostenible", ha mantenido el parlamentario de Vox.

Cobo ha finalizando abundando en la importancia de defender un sistema eléctrico robusto, con las energías nucleares, además de otras tecnologías.

PP: MANTENER TRILLO MIENTRAS CUMPLA REQUISITOS

Desde el PP, Ignacio Redondo --que ha dado la bienvenida a representantes de la Fundación para el Avance de la Libertad y al alcalde de Trillo, Jorge Peña, presentes en la tribuna de invitados-- ha iniciado su intervención resaltando que la energía nuclear es "de las más limpias en términos de gases de efecto invernadero, tan sólo por detrás de la solar y por delante del resto" y que el apagón del 28 de abril evidenció que las políticas energéticas "están polarizando la entrada masiva de energías renovables a costa de poner en riesgo la seguridad".

En cambio, ha apuntado, la energía nuclear "ofrece estabilidad y seguridad de suministro que no otorgan otro tipo de energías", alertando de que si se consuma el cierre nuclear en España "se disparará el precio de la energía para todos los consumidores". Al respecto, ha pedido mantener la central de Trillo operativa "mientras cumpla con los requisitos regulatorios", destacando como "prioritario" la protección del empleo y de la economía en Guadalajara.

Así, Redondo ha visto "fundamental" que España se alinee con los países europeos "que refuerzan la energía nuclear como herramienta de descarbonización realista, competitividad industrial y soberanía energética" y, en este ámbito, un emplazamiento como Trillo, a su juicio, podría convertirse "en referencia de innovación nuclear avanzada en España, combinando experiencia, empleo cualificado y nuevas tecnologías como los reactores modulares pequeños".

"Nosotros no pedimos un cheque en blanco, pedimos un rigor, pedimos que se evalúe con criterios técnicos y económicos el impacto real de un cierre como el de Trillo, pedimos que se analice el coste total para el sistema eléctrico, pedimos que Castilla-La Mancha no sea la gran perjudicada de una decisión tomada en un despacho", ha concluido.

PSOE: EFICIENCIA ENERGÉTICA

Francisco José Barato, desde la bancada socialista, ha precisado que para el Gobierno regional la central de Trillo es "una infraestructura energética importante" para el sistema eléctrico y por su impacto económico, pero ha rechazado que el debate sobre este asunto se convierta en "nucleares sí, nucleares no".

El debate real, ha declarado, es si Castilla-La Mancha "quiere ser una región que produce energía para otros" o si convierte esa energía en industria, empleo y riqueza en la región, y el camino que se está impulsando es el del "autoconsumo, comunidades energéticas, eficiencia energética, ayudas para reducir la factura y generalizar el acceso a la energía".

En esa estrategia, ha añadido el parlamentario, el cierre inmediato "con el que intentan alarmar" no está hoy sobre la mesa, y el Gobierno castellanomanchego "apuesta por su mantenimiento, mientras el sistema necesite esa potencia que produce hoy la central de Trillo y, por supuesto, también mientras se garantice la seguridad de la central".

Y eso, ha subrayado, "es una cuestión plenamente compatible con ese horizonte de seguir trabajando en alcanzar un sistema cada vez más renovable, más autónomo, más limpio y más competitivo". De hecho, ha recordado que la actividad de la central de Trillo "está garantizada como mínimo hasta 2035", aunque ha insistido en que el PSOE habla "de compatibilizar el modelo presente y futuro".

Las resoluciones de Vox, pidiendo impulsar actuaciones para paralizar todos los cierres y desmantelamientos de las centrales térmicas convencionales y nucleares existentes en España, y PP, demandando garantizar la continuidad operativa de Trillo mientras cumpla los requisitos técnicos y de seguridad, han sido rechazadas por el PSOE.

Únicamente se ha aprobado la socialista, que busca plantear al Gobierno de España prolongar la continuidad de la central nuclear de Trillo siempre y cuando se mantengan las condiciones de seguridad de la central "y en la medida que no sea posible la sustitución de su producción en continuo por fuentes renovables en la misma zona donde se localiza".