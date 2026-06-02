C-LM asistirá a la reunión que plantea el Ministerio sobre financiación pero pedirá por escrito la propuesta concreta

Archivo - El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro - A.PEREZ HERRERA - Archivo

TOLEDO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha acudirá a la petición de reunión planteada por el Ministerio de Hacienda para abordar la financiación autonómica, pero pedirá que previo al encuentro, se traslade a la región el documento concreto que plantea el departamento que dirige Arcadi España.

"Por supuesto que vamos a acudir a la reunión", ha afirmado el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, a preguntas de los medios durante una rueda de prensa, sobre la carta remitida por el Ministerio de Hacienda a todas las comunidades de régimen común para iniciar de manera "inmediata" una ronda de reuniones bilaterales con el objetivo de abordar la reforma de la financiación autonómica.

Con carácter previo al encuentro, Castilla-La Mancha quiere que transmitan al Gobierno regional la información concreta de la propuesta que realiza el Ministerio de Hacienda. "No puede ser que vayamos a una reunión con informaciones que se han publicado en los medios de comunicación. Queremos un planteamiento concreto, una traslación de la información y de los datos directamente desde el Ministerio de Hacienda", ha insistido.

Las demandas principales de la posición de Castilla-La Mancha serán la "igualdad en la financiación" --pues "no puede suponer ningún privilegio para ningún territorio"--, así como la población ajustada y el coste efectivo de la prestación de los servicios en cada uno de los territorios, "con independencia de sus circunstancias".

"Es clave cuando estamos hablando del mantenimiento de los servicios en las zonas afectadas por despoblación, que es muchísimo más caro que en las zonas urbanas. Y ese sobrecoste de la prestación de los servicios básicos esenciales en las zonas rurales, en las zonas afectadas por despoblación, lo tiene que financiar el sistema", ha afirmado Guijarro.

Considera el vicepresidente regional que se "deberían haber hecho las cosas desde un principio, convocando al conjunto de comunidades autónomas para trasladar cuál es el planteamiento y que cada comunidad autónoma pueda trasladarle al Ministerio su posición".

La decisión sobre financiación, tal y como ha defendido Guijarro, tiene que fraguarse en "un órgano multilateral" y, por lo tanto, se tiene que tomar "en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y, posteriormente, aprobarse por el Congreso de los Diputados", pero para ello es "imprescindible que se reciba el planteamiento de cada una de las comunidades autónomas", ha señalado el vicepresidente primero.