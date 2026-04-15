C-LM asumirá en julio la Vicepresidencia del Intergrupo del Vino

Archivo - Viñedo de Río Negro. Foto de archivo. - AYTO COGOLLUDO - Archivo

TOLEDO 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El próximo mes de julio Castilla-La Mancha asumirá la Vicepresidencia del Intergrupo del Vino para seguir defendiendo al sector en cuestiones tan importantes para la comunidad autónoma como la Intervención Sectorial Vitivinícola.

Así lo ha avanzado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, que ha participado este miércoles en el aniversario de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Méntrida, que esta misma semana celebra sus 50 años.

Julián Martínez Lizán también ha avanzado que este viernes se realizará el quinto pago a viticultores de ayudas a la reestructuración de viñedo; serán en total otros 2,8 millones de euros para 283 viticultores, que van a reestructurar 931 hectáreas.

"Con este pago, son ya 18,3 millones los que se hemos transferido al sector vitícola para el incremento de la competitividad de las explotaciones vitícolas en el presente año financiero", ha aseverado el consejero, según informa el Gobierno regional.