C-LM contabiliza el fin de semana 22 accidentes que dejan 23 heridos, cuatro de ellos graves

TOLEDO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 23 personas han resultado heridas --cuatro de ellas graves-- en los 22 accidentes ocurridos en las carreteras de Castilla-La Mancha durante el pasado fin de semana, según el balance de la DGT enviado por la Delegación del Gobierno en la región desde las 15.00 horas del viernes a la medianoche de este domingo.

La provincia con más siniestros ha sido Toledo, donde se han registrado 12, que han dejado dos heridos graves y seis leves. Guadalajara y Cuenca han registrado cuatro siniestros que, en el caso de la primera han dejado dos heridos graves y seis leves, y cuatro leves en la segunda.

En la provincia de Albacete, un único accidente ha dejado un herido leve, mientras que en Ciudad Real, se ha registrado otro, que se ha saldado con dos heridos leves.

ALCOHOLEMIA

Respecto a las pruebas de alcoholemia, se han realizado un total de 3.716 en la región, 46 de ellas positivas. Tres han sido en jóvenes de menos de 25 años.

En la provincia de Albacete se han contabilizado 626, cuatro positivas, pero ninguna en menores, mientras que en Ciudad Real se han llevado a cabo 720 pruebas, siendo 11 de ellas positivas, ninguna en menores de 25 años.

En Cuenca se han efectuado 605, que han arrojado 5 positivos, uno de ellos en menores; y en Guadalajara 994, con ocho positivos, y una en menores. Cierra Toledo con 771, 18 positivos, una en menores de 25 años.