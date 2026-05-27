C-LM contará con un laboratorio común de anatomía patológica conectando todos los hospitales de la región

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TOLEDO 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha llevará a cabo un sistema de información de anatomía patológica unificado en toda la región, conectando todos los hospitales para que funcionen como "un único laboratorio común" de esta especialidad sanitaria.

Así lo ha trasladado la consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha en la rueda de prensa que ha ofrecido para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno.

Se sustituyen plataformas independientes "por una plataforma común centralizada", para trabajar en red, compartir casos y acceder a imágenes diagnósticas.

Se persigue facilitar segundas opiniones entre profesionales de distintos centros, se mejora la trazabilidad de cada muestra, fomenta mas colaboración entre hospitales, da más seguridad a los pacientes y los profesionales.

NUEVO MÁSTER

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha autorizado la implantación y puesta en funcionamiento de el máster interuniversitario de Trabajo Social en el ámbito sanitario.

Desde la Universidad de Castilla-La Mancha, en colaboración y compartido junto a otras universidades como la Complutense de Madrid, la Universidad de La Rioja, la de Santiago de Compostela, la de Vigo y la de Zaragoza, aborda la dimensión social, familiar, emocional y comunitaria de la salud, con la necesidad de tener "profesionales preparados para intervenir en esa complejidad".

Este máster permite ofrecer una especialidad sanitaria oficial a graduados y profesionales de Trabajo social que desarrollan o que quieren desarrollar su labor en el ámbito sanitario.

Los estudiantes que cursen este máster recibirán formación avanzada en evaluación diagnóstica, intervención social familiar, bioética, trabajo en entornos hospitalarios sin atención primaria, intervención en crisis y abordajes de problemas vinculados a la salud mental.

La titulación contará con 60 créditos. El primer curso comenzará en el curso 2026-2027, contará con 48 plazas de nuevos ingresos, 8 por cada una de las universidades que participan. Las clases serán de manera semipresencial.

Podrán beneficiarse de una manera más especial los estudiantes vinculados a la Facultad de Trabajo Social de Cuenca y a la de Ciencias Sociales y Tecnologías de la Información de Talavera de la Reina.

Además, este máster va a permitir el acceso directo a programas de doctorado para desarrollar tesis específicas en el trabajo social sanitario, que hasta ahora "está poco explorado".

Con esta titulación, Castilla-La Mancha alcanza ya un balance de 15 nuevos grados, 33 nuevos másters y 3 doctorados impulsados en esta etapa.