C-LM convoca la beca 'Raíz Culinaria Next' para participar en el Máster de Restauración Gastronómica de Madrid Culinary

TOLEDO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Empresa Pública de Promoción del Turismo y la Artesanía, Eturia CLM, dependiente de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y Madrid Culinary Campus (MACC) han firmado un convenio de colaboración para el desarrollo de actividades formativas en el ámbito de la restauración.

Este acuerdo tiene como objetivo reforzar la profesionalización del sector gastronómico mediante programas que permitan a alumnos y formadores aplicar y complementar sus conocimientos académicos, adquiriendo competencias necesarias para su futuro ejercicio profesional, según ha informado la Junta por nota de prensa.

En el marco de este convenio, y con el apoyo de los fondos europeos Next Generation, Eturia CLM convoca una beca de proyección gastronómica 'Raíz Culinaria Next', destinada a financiar la participación en el Máster en Formación Permanente en Restauración Gastronómica de MACC, un programa único, presencial de ocho meses de duración, orientado a capacitar a los estudiantes en la gestión integral de establecimientos gastronómicos y en el desarrollo de proyectos innovadores.

La gastronomía representa uno de los principales activos culturales, sociales y económicos de Castilla-La Mancha.

Con una identidad culinaria basada en productos de calidad y tradiciones transmitidas durante generaciones, el sector se ha consolidado como un motor de desarrollo regional y un elemento clave de proyección nacional e internacional.

En este contexto, la formación especializada se vuelve esencial para reforzar la competitividad, impulsar la creatividad y garantizar la continuidad del legado gastronómico de la región.

Con la convocatoria de esta beca, el Ejecutivo autonómico reafirma su compromiso con el talento joven y emprendedor, facilitando el acceso a una formación de excelencia que contribuya al impulso del sector y a la generación de nuevas oportunidades profesionales.

Para más información sobre la beca y el proceso de solicitud, puede consultarse la web de Madrid Culinary Campus: www.maccmadrid.com, y en la página web de Eturia CLM (https://eturiaclm.es/).