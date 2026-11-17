El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de C-LM, Juan Alfonso Ruiz Molina. - JCCM

TOLEDO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha avanzado que durante el próximo año 2027 se convocarán un total de 7.006 plazas correspondientes a las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) de los años 2025 y 2026.

Ruiz Molina, que ha ofrecido este martes una rueda de prensa, ha explicado que en administración general se convocarán 2.648 plazas correspondientes a los dos años. La convocatoria del proceso se hará este próximo mes de diciembre con el objetivo de que los exámenes tengan lugar en el último trimestre de 2027.

En lo que se refiere al proceso en educación, la convocatoria será de 949 plazas y la convocatoria se producirá en enero o febrero del próximo año. Los exámenes están previstos para el mes de junio.

Finalmente, en lo que respecta a las oposiciones en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), habrá un total de 3.409 plazas convocadas correspondientes a 2025 y 2026. En este caso, la convocatoria tendrá lugar en el segundo trimestre de 2027 y los exámenes serán en el año 2028.

CASI 3.900 PLAZAS EN 2026

Por otro lado, Ruiz Molina ha detallado que las plazas que se convocarán correspondientes a este año 2026 serán 3.878, sumando las dedicadas a sanidad, educación y administración general.

Para alcanzar este número de plazas, ha explicado el consejero, se ha tenido en cuenta la tasa de reposición, destinada a cubrir las bajas que se producen a lo largo del ejercicio, que ha sido incrementada en un 20%, el máximo que permite la legislación vigente.

Asimismo, se ha añadido una tasa específica para reducir la temporalidad, en cumplimiento con la Ley de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad, que fija como objetivo que esta tasa no supere el 8%.

Del total de plazas, 1.818, un 47%, corresponden a los procesos selectivos del Sescam, mientras que 715 (el 18%) corresponden a educación y 1.345 (el 35%) a la administración general.

En cuanto a las plazas correspondientes al Sescam, Ruiz Molina ha especificado que, de las 1.818, el 75% corresponden a plazas destinadas a personal sanitario.

En lo que se refiere al proceso educativo, el consejero ha explicado que se distribuyen entre plazas de Primaria, Secundaria y profesores de Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas.

Finalmente, sobre las plazas dedicada a administración general, ha apuntado que el 70% corresponden a personal funcionario y el 30% restante a personal laboral.

Asimismo, ha apuntado que, del total de plazas, 3.412 serán del turno libre y las 466 restantes de promoción interna.

De igual modo, ha apuntando que 270 de esas plazas están destinadas a personas con discapacidad, concretamente 206 para personas con discapacidad general y 64 para personas con discapacidad intelectual.

Finalmente, Ruiz Molina ha señalado que los procesos selectivos se llevarán a cabo mediante concurso-oposición "con algunas excepciones", como es el caso de los letrados del Gabinete Jurídico, que se regirán exclusivamente por oposición, o las plazas de salud de difícil cobertura, en las que la oposición será por concurso.