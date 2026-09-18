C-LM critica el "ninguneo" del Gobierno a las CCAA con el Estatuto Marco: "No hemos sido escuchadas"

Archivo - El consejero de Sanidad de C-LM, Jesús Fernández Sanz, en una imagen de archivo. - A.PEREZ HERRERA/JCCM - Archivo

TOLEDO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha calificado de "ninguneo" el trato del Gobierno central con las comunidades autónomas a cuenta del nuevo Estatuto Marco para los sanitarios.

Fernández Sanz, a preguntas de los medios este viernes en Toledo, ha afirmado que las comunidades autónomas no han sido escuchadas por el Estado en este asunto, algo que cree que "no es adecuado" teniendo en cuenta que las regiones son "las protagonistas reales de la prestación asistencial".

El consejero ha destacado que la relación entre comunidades autónomas es de "fluidez" pero, en cambio, con el Estado "está costando". "Si no somos testigos, si no somos importantes, si no somos prioritarios para la relación entre sindicatos y administración y lo ha hecho todo el Ministerio, pues estamos preocupados", ha aseverado.

A pesar de ello, ha afirmado que harán propuestas al Ministerio sobre el Estatuto Marco "insistiendo para que la relación sea más estable o más fuerte", más aún teniendo en cuenta que la situación está "a las puertas de una nueva huelga". "Hay que seguir batallando para que no ocurra", ha concluido.