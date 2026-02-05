C-LM declara comarca de emergencia cinegética temporal por daños de conejo de monte en 364 municipios

Archivo - Conejo de monte - EUROPA PRESS/JUNTADEANDALUCÍA - Archivo

TOLEDO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, publica este jueves en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) la resolución por la que se declara comarca de emergencia cinegética temporal por daños de conejo de monte en 364 términos municipales de las cinco provincias, 56 más con respecto a la anterior resolución de 2025.

En concreto, según informa el Gobierno regional, de los 364 municipios, 57 son de Albacete, 30 de Ciudad Real, 107 de Cuenca, 55 de Guadalajara y 115 de Toledo.

La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y tendrá vigencia hasta que se publique una nueva resolución o hasta que se dicte una resolución de finalización de periodos de control autorizados. Asimismo, se realiza sin perjuicio de otras resoluciones excepcionales que puedan poseer las personas titulares de terrenos cinegéticos para el control de poblaciones de conejos por daños a la agricultura.

El viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, ha señalado que la proliferación de daños por el conejo de monte en cultivos agrícolas se hace cada vez más intensa en la región y la preocupación va en aumento. "Por ello, hemos revisado los criterios y aumentamos las zonas", ha dicho.

"El objetivo de esta declaración es dotar de herramientas suficientes a las personas titulares de los terrenos cinegéticos, personas cazadoras y agricultoras, para proveer de mayor efectividad en el control de los daños por roeduras o madrigueras que dicha especie viene ocasionando con serios perjuicios sobre algunos cultivos agrícolas, sus instalaciones asociadas y en otras infraestructuras de carácter viario", ha defendido Almodóvar.

Entre las principales novedades de esta resolución están las facilidades administrativas para hacer los controles de población del conejo de monte.

"A partir de este momento los cotos de caza solo tienen que realizar una comunicación a lo largo de todo el año para proceder a las capturas y, al final del periodo, indicarnos los conejos capturados en la memoria anual de gestión", ha explicado.

Además, los terrenos fuera de coto tendrán que hacer una comunicación que tendrá un periodo de validez de dos meses, "con lo cual simplificamos los trámites y los agilizamos".

Otra de las novedades, es la ampliación del periodo de caza con escopeta y de caza con perro, "para dar todavía más facilidad a los cazadores", recordando que con hurón está permitido todos los días del año sin cupo de captura.

TRANSLOCACIONES Y COMERCIALIZACIÓN DE LA CARNE

Respecto a las translocaciones de conejos, se mantienen las mismas características de la medida del año pasado, es decir, se permite la comercialización de la carne y la translocación se permite en tanto cumpla con la normativa.

"En los municipios donde está presente el Oryctolagus cuniculus subespecie algyrus (determinados pueblos en Albacete, Ciudad Real y Toledo) está prohibido realizar sueltas de conejos procedentes de otras zonas de la región", ha manifestado el viceconsejero de Medio Ambiente.

OTRAS MEDIDAS QUE SE IRÁN IMPLANTANDO EN LOS PRÓXIMOS MESES

Además, Almodovar ha avanzado que la Consejería de Desarrollo Sostenible está estudiando otras medidas que se irán implantando en los próximos meses.

"Queremos contratar huroneros profesionales para el tratamiento de zonas sensibles cercanas a población u otras zonas sensibles, como lagunas, humedales y los taludes de las infraestructuras viarias".

El viceconsejero de Medio Ambiente ha añadido que también habrá una convocatoria de ayudas específicas para aquellos agricultores afectados, destinadas a la adquisición e instalación de cerramientos perimetrales en parcelas colindantes a zonas de alta densidad de conejo; la eliminación de majanos y madrigueras, de tal manera que se eviten costes al agricultor.

Por último, ha explicado que se trabaja con la Consejería de Fomento, concretamente en la Autovía de los Viñedos (CM-42) para actuar en los tramos donde los conejos encuentran refugio y generan daños en las explotaciones próximas.