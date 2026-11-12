C-LM desactiva el Meteocam en fase de alerta en toda la región por lluvias tras registrar un total de 67 incidentes

Archivo - Lluvia. - AYUNTAMIENTO - Archivo

TOLEDO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha desactivado a las 18.00 horas de este jueves, día 12, el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam), en Fase de Alerta --Situación Operativa 0--, en toda la región.

La Dirección del Meteocam ha decretado la desactivación tras la finalización del aviso naranja por viento emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la comarca de Alcaraz y Segura, así como tras comprobarse la evolución favorable y la resolución de las incidencias registradas en el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112, ha informado la Junta en nota de prensa.

El Plan se encontraba activado desde las 22:00 horas del pasado lunes, día 9 de noviembre, en Fase de Alerta --Situación Operativa 0-- en la provincia de Toledo ante las previsiones de fuertes lluvias. Desde el inicio del Meteocam y hasta las 18.00 horas de este jueves, se han registrado en el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 un total de 67 incidentes.

Durante el tiempo total de activación del Meteocam en la región, se han registrado en el Servicio de Emergencias 112 un total de 67 incidentes. Por provincias, la que más ha registrado ha sido Toledo, con 41 incidentes contabilizados. Le siguen Albacete, con 9; Cuenca con 7; Ciudad Real, con 6 incidentes, y, por último, Guadalajara, que ha cerrado el episodio con un total de 4 incidencias.

La mayoría de los incidentes atendidos por la Sala de Coordinación del 112 estuvieron relacionados con obstáculos en la calzada, caídas de ramas, piedras o cables eléctricos --provocando falta de suministro eléctrico-- y balsas de agua en calles y carreteras.