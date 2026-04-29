C-LM desplegará nuevas medidas y herramientas para garantizar el acceso a la vivienda de los jóvenes

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla. - JCCM

TOLEDO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha dado su conformidad para tramitar en las Cortes regionales la proposición de ley impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista de Medidas Urgentes en Materia de Acceso a la Vivienda y Suelo de Castilla-La Mancha. Esta proposición, ha apuntado la consejera Portavoz, Esther Padilla, "tiene como principal finalidad dar más herramientas al Gobierno regional para facilitar el acceso a la vivienda y aprovechar mejor los recursos que tiene la Administración".

Padilla ha adelantado tres de los ejes sobre los que se asienta la propuesta y que pasan por reforzar los instrumentos públicos de la política de vivienda de la Administración y que esta tenga más capacidad de actuar; convertir el fondo de depósitos y fianzas en un instrumento útil, de manera que se pueda disponer hasta el 80% de él para distintas acciones como la promoción, la rehabilitación, el alquiler, avales o garantías públicas; y también facilitar el uso de suelo público para vivienda, especialmente para vivienda dotacional y asequible, sin perder la titularidad pública y protegiendo otros usos esenciales como zonas verdes, zonas de juegos, zonas peatonales, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Pero, sobre todo, la finalidad que ha destacado Padilla es que "con esta proposición de ley, se podrá hacer efectivo el compromiso del presidente de ayudar a los jóvenes que compren una vivienda para hacer frente a ese 20% del precio total del inmueble que normalmente no financian las entidades bancarias". Al mismo tiempo que se solventan las trabas que el Partido Popular de la región puso cuando se llevó a pleno, que de manera incomprensible se opuso a transar una enmienda en la Ley de Acompañamiento a los presupuestos para contemplarlo. "Precisamente ésta es la solución al portazo que el Partido Popular dio a miles de jóvenes en la de la región que esperan acceder a una vivienda y que necesitan esa ayuda".

La portavoz del Ejecutivo ha reconocido que, con esta iniciativa parlamentaria, se ha encontrado el mecanismo "para no perder más tiempo" y que la medida anunciada sea una realidad lo antes posible. "Lo que hacemos es que, por un lado, la Junta avalará con ese 20% del préstamo que habitualmente no conceden las entidades bancarias y, por otro, concederemos una ayuda que equivale al valor total de los intereses de esa parte".

Además, ha adelantado que, como novedad, se permite que esa cuantía de la ayuda se destine o bien al pago de los intereses, a amortizar deuda, al pago de impuestos vinculados o bien a otros fines como la adquisición de mobiliario.

La portavoz del Ejecutivo ha señalado, además, que, una vez que esta proposición de ley se apruebe y entre en vigor, llegará a los jóvenes que estén planificando comprar su primera vivienda, pero "también a aquellos que ya hayan iniciado los trámites y hayan firmado un contrato de arras", es decir, que ya tengan el compromiso del vendedor de la venta del inmueble tras haberle entregado una señal.

Padilla se ha felicitado porque con esta nueva fórmula no se va a retrasar más esta medida, al contar con la "garantía que da la mayoría absoluta del grupo socialista en las Cortes", y ha lamentado "que el PP haya querido entorpecer una vez más su aplicación", al tiempo que ha insistido en "la rápida respuesta que damos a los jóvenes de nuestra tierra y la capacidad de este Gobierno para encontrar soluciones con una visión estratégica".

La responsable autonómica ha recordado que estas ayudas forman parte del paquete más amplio de medidas anunciadas por el presidente García-Page, como las reducciones fiscales, y otras que se presentarán el próximo 6 de mayo y que formarán parte de la Estrategia de Vivienda de Castilla-La Mancha. Una estrategia, como la ha definido, de las más ambiciosas de toda España, con medidas concretas, realistas y, sobre todo, útiles para dar respuesta a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.

En palabras de la portavoz, "vamos a utilizar todas las herramientas que están en nuestro alcance para hacer que vivir en Castilla-La Mancha, que desarrollar aquí un proyecto de vida y acceder a la vivienda, sea justo, sea posible y sea una realidad".