C-LM dice que Atienza no le ha hecho "ninguna petición formal" por problemas de agua pero muestra disposición a ayudar

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha asegurado este martes que desde el Ayuntamiento de Atienza (Guadalajara), que sufre problemas de abastecimiento de agua potable desde finales del mes de diciembre, no han "recibido ninguna petición formal" para solventar ese tema, aunque ha mostrado su disposición a ayudar si así se les requiere.

"Nosotros solo actuamos si los municipios piden o bien que se convenie su sistema de abastecimiento" con la empresa Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, o que se realice una obra de urgencia a través de la Agencia del Agua, algo que no ha ocurrido en este caso.

Gómez sí ha indicado que les consta que desde la Diputación de Guadalajara se está viendo la posibilidad de ayudar para solventar este problema, aunque ha incidido en que "a día de hoy" no hay ninguna petición por parte del Ayuntamiento de Atienza al Gobierno regional.

AVERÍA

El origen del problema, según explicó el alcalde de Atienza, Pedro Loranca, está en una "grave avería" del pozo principal de abastecimiento, conocido como el de Portacaballos de Fuera la Villa, que lleva más de 30 años suministrando agua al municipio.

En concreto, durante la sustitución de una bomba averiada se produjo un accidente en el que se desplomaron al fondo del sondeo la nueva bomba y alrededor de 90 metros de tubería, quedando el pozo completamente inutilizado a más de 100 metros de profundidad.

Ante esta situación, el Ayuntamiento se vio obligado a recurrir a un pozo secundario que estaba prácticamente en desuso. Sin embargo, los análisis realizados por Sanidad han determinado que el agua de esta captación no es apta para el consumo humano, por lo que solo puede utilizarse para usos no consuntivos, como duchas, pero no para beber ni cocinar.

Desde finales de diciembre, entre 250 habitantes --población habitual en invierno-- y hasta 400 personas en fechas señaladas dependen del suministro de agua potable mediante garrafas.

La Diputación está colaborando en el reparto de agua, lo que ha permitido evitar problemas de cantidad, aunque no de acceso, especialmente entre personas mayores o sin medios de transporte. La falta de agua potable está afectando también a la actividad económica del municipio.

La Diputación de Guadalajara ha recomendado al Ayuntamiento de Atienza que inicie los trámites necesarios para la legalización del manantial y los dos sondeos que actualmente suministran agua a la población.

Desde la Institución provincial se ha recordado que este procedimiento debe gestionarse directamente por el Ayuntamiento con la Confederación Hidrográfica del Tajo, organismo que, tras verificar que el agua cumple con los criterios de calidad y es apta para el consumo humano, emitirá la correspondiente autorización administrativa, garantizando así la seguridad del suministro.

Según ha informado la Diputación, como medida complementaria y temporal, se ha recomendado restablecer el agua corriente para usos domésticos a través del depósito municipal, utilizando únicamente aquellas captaciones que no presenten niveles de arsénico superiores a los permitidos.

La Diputación sigue con el proceso de licitación para contratar una empresa especializada que lleve a cabo un nuevo intento de rescate de la bomba atrapada en el fondo del sondeo principal y se ha comprometido a analizar el estado de la red de abastecimiento.