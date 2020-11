C-LM elaborará una ley de medidas administrativas entre enero y febrero

TOLEDO, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha avanzado que entre los meses de enero y febrero la región planteará una ley de medidas administrativas que sirva para agilizar trámites en cuanto a contratación, intervención y ejecución de fondos, incidiendo en que no va a incluir una subida de impuestos.

Así lo ha desvelado el titular de Hacienda en el marco de la comisión de presupuestos de este lunes, a raíz de una pregunta del diputado de Ciudadanos, David Muñoz, que ha condicionado su apoyo a las cuentas regionales a que no exista una norma posterior que tenga incluida una carga impositiva a los castellanomanchegos.

"Si la hay no vamos a darles un voto favorable --a las cuentas regionales--, no me gustaría verlo luego después", ha advertido Muñoz, reclamando al consejero que deje claro si esta ley tendrá medidas fiscales o tributarias "sorpresa".