C-LM, a la espera de que se concrete financiación para implementar la Ley de Universidades

TOLEDO, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha se encuentra a la espera de que se concrete la financiación para implementar la recién aprobada Ley de Universidades con el fin de implementar esta norma con "todos los resortes" y todos los mecanismos que contempla.

A preguntas de los medios en una rueda de prensa, la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, ha recordado que desde el Gobierno regional no están "plenamente de acuerdo" con el contenido de esta Ley de Universidades. "Hemos hecho pública una cuestión que debería contemplar la Ley y es el sistema de financiación de lo que va a suponer la implementación de esta normativa", ha añadido.

Tras destacar el esfuerzo "histórico" para dotar de presupuesto a la Universidad regional por parte de la Junta que contempla la mejora de los estudios, el compromiso de no subir tasas, la apuesta por las infraestructuras y la investigación; ha indicado que ello "no habla de que el Gobierno regional no quiera apostar por los estudios universitarios".

"Lo que nosotros decimos es que las exigencias de esta Ley van a traer consigo cuestiones de una necesidad económica mayor y que como son impuestas debería haber una financiación por parte del Estado para poder dar cobertura a esta Ley", ha argumentado.

Una postura que la Junta ha trasladado al ministro de Universidades, Joan Subirats, y que transmitió a la Administración autonómica que estaban en la senda de buscar soluciones. "Nosotros no las hemos visto y seguimos a la espera de esa financiación que nos permita implementar la Ley".