C-LM espera que la tramitación del nuevo Estatuto comience "cuanto antes" en el Congreso de los Diputados

CUENCA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha deseado que "cuanto antes se inicie la tramitación" del nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha que, si se cumplen los plazos previstos, llegará el 11 de noviembre al Congreso para su consideración.

Martínez Guijarro ha explicado que inicialmente esperaban que el debate se produjera el 9 de octubre, pero finalmente no se ha incluido en el orden del día "y no sabemos el motivo, quizás porque hay alguna iniciativa de una comunidad autónoma más antigua".

En cualquier caso, el dirigente espera que "cuanto antes se inicie la tramitación y ver si hay aportaciones por parte de los grupos políticos del Congreso y que se apruebe para que podamos desarrollar las cuestiones que contemplan".

Tras la toma en consideración por parte del Congreso se podrán presentar enmiendas que se debatirán en la correspondiente comisión. El Estatuto tendrá que aprobarse por mayoría absoluta del Congreso y posteriormente pasar al Senado, donde también se pueden presentar enmiendas.

El deseo del Gobierno regional es que el estatuto esté aprobado definitivamente antes de que termine el actual periodo de sesiones.

CONSULTA CON SERVICIOS JURÍDICOS POR LA NO APROBACIÓN DE LAS REGLAS DEL TRASVASE

Por otro lado, a preguntas de los medios de comunicación, el vicepresidente primero ha comentado que, una vez que acaba septiembre y el Ministerio de Transición Ecológica no ha abordado las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, "tendremos que ver con los servicios jurídicos de la junta cuáles son las actuaciones que podremos llevar a partir de de ahora".

"Nuestro planteamiento es claro: hay que cumplir las sentencias del Tribunal Supremo que se materializaron en los planes hidrológicos y el establecimiento de unas nuevas reglas de explotación del trasvase", ha manifestado un Martínez Guijarro que cree que "ha habido tiempo suficiente" para que se haya llevado a cabo, por lo que van a plantear la posibilidad de presentar "las oportunas reclamaciones a través de los servicios jurídicos".