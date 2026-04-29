C-LM exime a Rodríguez de responsabilidad en decreto de alquileres y critica el empeño de Sumar en llevarlo al Congreso

Archivo - La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en el Congreso de los Diputados - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

TOLEDO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha defendido la labor de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, la castellanomanchega Isabel Rodríguez, y eximiéndola de responsabilidad de la derogación este martes, con los votos de PP, Vox y Junts, del decreto ley que prorrogaba los contratos de alquiler que vencían en 2026 y 2027, achacando esa responsabilidad al "empeño" de Sumar en llevar el decreto al Congreso "sabiendo que no iba a salir".

La portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, ha manifestado, a preguntas de los medios, que Isabel Rodríguez está haciendo "una buena labor" junto con su equipo y es conocedora, "como buena responsable política que es", de que las mayorías en el Congreso "son las que son".

"Ahora mismo hay una mayoría de derechas que impide que se aprueben determinadas actuaciones", ha insistido, asegurando que el hecho de que Sumar se "empeñara" en llevar este decreto al Congreso "no quiere decir que la ministra de Vivienda, ni mucho menos esté haciendo una mala labor".

"Al contrario, yo creo que está liderando, con todas las dificultades que tiene, la política de vivienda en España. Lo que tiene que saber Sumar es que no tiene mayoría", ha insistido.

Así, ha reiterado la idea de que ha ocurrido "lo que sabíamos que iba a ocurrir" y ha lamentado que Sumar llevara el decreto al Congreso buscando "el conflicto político o coger determinado protagonismo político".